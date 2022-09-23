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Soğuk havalar yaklaşırken cildi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünleri

22.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharın gelmesiyle yaklaşan soğuk havalar, cilt üzerinde yoğun etkiler bırakıyor. Sizin cildiniz de kış aylarında kuruyup cansızlaşıyorsa bakım ürünleriyle teninize etkili bir bakım yapabilirsiniz. Cildinizi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Haydi, detaylara geçelim!

Soğuk havalar yaklaşırken cildi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünleri

Neredeyse tüm cilt tipleri; kış aylarında soğuk hava nedeniyle kuruyor, güçsüzleşiyor ve canlılığını kaybediyor. Özellikle hassas ve çok kuru bir cilde sahipseniz işler sizin için epey zorlaşıyor olabilir ancak endişelenmenize hiç gerek yok. Rutininize ekleyeceğiniz serum, tonik, nemlendirici ve maskeler sayesinde cildinize kaybettiği nemi geri kazandırabilirsiniz. Peki, sizin için derlediğimiz nemlendirme etkili en iyi ürünleri incelemeye ne dersiniz?

1. Volkanik mineralli su içeren: Vichy Mineral 89 Hyalüronik Asit İçeren Günlük Nemlendirici

Soğuk havalar yaklaşırken cildi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünleri

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Kuruyan cildi yatıştırmak için başvurulan ilk cilt bakım ürünü, tabii ki günlük nemlendiriciler. Vichy Mineral 89 Günlük Nemlendirici, formülünde %89 oranında mineralli volkanik suyu ve doğal kaynaklı hyalüronik asidi bir araya getiriyor. Ürün hem cildi nemlendirmede hem güçlendirmede oldukça etkili. Üstelik hava kirliliği ve stres gibi çevresel faktörlere karşı cildin daha dayanıklı olmasına da katkıda bulunuyor. Günlük kullanıma uygun olan ürünün cildinizde yarattığı değişiğimi ilk kullanımdan itibaren fark edebilirsiniz. Nemli, dolgun, canlı ve ışıltılı bir cilt için ürünü detaylı olarak incelemelisiniz.

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2. Akasya balı ve tatlı badem yağıyla zenginleştirilmiş: Lancome Tonique Confort Nemlendirici ve Yatıştırıcı Tonik

Soğuk havalar yaklaşırken cildi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünleri

Cildi temizleyen ve nemlendirici aşamasına hazırlayan tonikler, bakım rutinine eklenmesi gereken ürünler arasında yer alıyor. Lancome Tonique Confort Nemlendirici ve Yatıştırıcı Tonik, kuru ve hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş. Ürünün akasya balı ve tatlı badem yağı ile zenginleştirilen özel dokusu cilde nem verirken teni yatıştırıyor. Cildi arındıran ve makyaj kalıntılarını temizlemeye yardımcı olan tonik; ciltteki gerginlik hissini azaltarak yatışmış, nemlenmiş ve taze bir his bırakıyor. Ürünü cilt bakım rutininizde tonik, güzellik suyu veya nemlendirici gibi farklı işlevlerde kullanabilirsiniz.

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3. Etkili nemlendirme için: The Purest Solutions Hyaluronic Acid %2 + B5 Yoğun Nemlendirici Bakım Serumu

Soğuk havalar yaklaşırken cildi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünleri

Özellikle nem kaybı yaşayan ciltler için hyalüronik asit kullanımının ne kadar önemli olduğu konusunda hemfikiriz, değil mi? The Purest Solutions Hyaluronic Acid %2 + B5 Serum, cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını ve korunmasını hedefliyor. Nemli, ışıltılı ve yumuşak bir görünüme yardımcı olan serum; kuru ve yaşlanma karşıtı bakıma ihtiyaç duyan ciltler için geliştirilmiş. Tenin su ve nem tutma kapasitesini artıran hyalüronik asit, cilt bariyerini güçlendirmede ve cildin daha dolgun görünmesinde de oldukça etkili. Serumu cilt bakımınızda nemlendirici kremden önce kullanabilirsiniz.

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4. Kuruluğa bağlı tüm cilt sorunlarını ortadan kaldıran: Missha Hassas Ciltler İçin Nemlendirici Uyku Maskesi

Soğuk havalar yaklaşırken cildi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünleri

Cildin kendini yenilediği gece saatlerinde uyku maskesinden yararlanmak, etkili olarak nemlenmesine yardımcı oluyor. Kuru ve hassas cildin bakımını sağlayan Missha Nemlendirici Uyku Maskesi, kuruluktan ve hassasiyetten dolayı yıpranan cildin bakımını sağlıyor. Ürün; aynı zamanda kızarıklık, incelmiş cilt dokusu ve hassasiyet gibi cilt sorunlarının bakımında da oldukça etkili. Cilt bariyerini besleyerek güçlendiren, cildi daha sağlıklı görünüme kavuşturan maske; tenin kuruluktan dolayı kaybettiği ışıltıyı da ona geri kazandırıyor. Ürünü gece bakımının ardından uyumadan yaklaşık 15 dakika önce ince şekilde cildinize uygulayın. Sabah kalktığınızda bol su ile durulayın.

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5. Yüz ve vücut için kullanıma uygun: Bioderma Atoderm Cream

Soğuk havalar yaklaşırken cildi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünleri

En iyi cilt bakım ürünleri arasında yer alan Bioderma Atoderm Cream, kuru ciltler için geliştirilen nemlendirici ve besleyici bir bakım kremi. Ürün, içerdiği Skin ProtectTM kompleksiyle cildi derinlemesine nemlendiriyor ve kuruluk nedeniyle ciltte oluşan gerginlik hissini yatıştırıyor. Besleyici etki sağlayan nemlendirici krem, içeriğindeki vitamin PP sayesinde cildin doğal bariyerini koruyor. Kremsi dokulu krem, cilt tarafından kolayca emiliyor. Günlük kullanıma uygun ürünü yüz ve vücut bakımınızda kullanabilirsiniz. 200 mililitrelik ambalajı ile uzun süreli kullanıma uygun olan ürünün bebek, çocuk ve yetişkinlerin kullanımına ideal olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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6. SPF 25 güneş korumasıyla: Bepanthol Derma Nemlendirici ve Besleyici Günlük Yüz Bakım Kremi

Soğuk havalar yaklaşırken cildi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünleri

Bepanthol Derma Nemlendirici ve Besleyici SPF 25 Yüz Bakım Kremi, 48 saate kadar dayanan nemlendirme etkisi sağlıyor. Cildi UVA/UVB güneş ışınlarına karşı koruyarak cildin bariyer bütünlüğünü destekleyen ürün, cilt kuruluğuyla mücadele etmek için özel olarak geliştiriliyor. Kremin içeriğindeki provitamin B5 ve niasinamid, cildi içeriden dışarıya kalıcı olarak nemlendiriyor. Anında rahatlatma hissinin yanı sıra yumuşak ve pürüzsüz bir cilt dokusu sağlayan yüz bakım kremi, kuru cilt sorununa uzun süreli çözüm sunuyor. Kremin shea yağı, argan yağı ve skualen gibi içeriklerle güçlendirilmiş formülü; hassas ciltler de dâhil kuruluk sorunu yaşayan tüm ciltlerin kullanımına uygun.

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7. Yoğun konsantre formüllü nemlendirici etki: Garnier Skin Naturals Nem Bombası Işıltı Verici Kağıt Yüz Maskesi

Soğuk havalar yaklaşırken cildi en iyi şekilde koruyup nemlendirecek cilt bakım ürünleri

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Cildinize yoğun bakım sağlamak istiyorsanız Garnier Kağıt Maske bir numaralı yardımcınız olmak için hazır! Tek kullanımda cildin bir haftalık nem ihtiyacını karşılayan Garnier Nem Bombası Işıltı Verici Kağıt Yüz Maskesi, yoğun nemlendirme etkisi sayesinde solgun ciltlere aydınlık veriyor. Maskenin konsantre ışıltı verici formülü; sakura özü, hyalüronik asit ve kendi kapasitesinin bin katı nemi cilde kazandıran nemlendirici serumu bir araya getiriyor. Kolay ve hızlı şekilde yüze uygulanıp çıkarılabilen ürün, pratik kullanım avantajı sağlıyor. Ürün, tüm cilt tipleri için kullanılabiliyor.

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