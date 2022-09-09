Son 30 günün en düşük fiyatı! Robot süpürgedeki bu fırsatı kaçırmayın

Bir kez kullananın vazgeçemediği robot süpürgeler, temizliğe yeni bir soluk getirdi. Birçok marka çok çeşitli modellerde robot süpürgeler üretmeye başladı. Robot süpürge markaları içinde çok sevilenlerden biri olan 360'nın Vacuum Mop Pro Cleaner modeli şu anda son 30 günün en düşük fiyatına ulaştı. Üstelik kullananlar çok memnun. Robot süpürge arayışındaysanız bu ürüne mutlaka bakmalısınız.
Kullanıcı yorumları:
"Beklediğim performansın üstünde. Ciddi anlamda tam bir fiyat performans ürünü gerçekten çok araştırdım ve bu modeli tercih ettim. Tek kafama takılan şarjdı onu da göz önüne alarak tercih ettim. Yalnız %50 şarj ile 90 metrekare evimi süpürdü. O da beklentimin üzerinde. Çok memnun kaldım. İnşallah hiç şaşmadan hep böyle devam ederse iyi bir ev arkadaşı olarak kalırız."
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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
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