Son 30 günün en düşük fiyatı! Robot süpürgedeki bu fırsatı kaçırmayın

"Beklediğim performansın üstünde. Ciddi anlamda tam bir fiyat performans ürünü gerçekten çok araştırdım ve bu modeli tercih ettim. Tek kafama takılan şarjdı onu da göz önüne alarak tercih ettim. Yalnız %50 şarj ile 90 metrekare evimi süpürdü. O da beklentimin üzerinde. Çok memnun kaldım. İnşallah hiç şaşmadan hep böyle devam ederse iyi bir ev arkadaşı olarak kalırız."