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Son 30 günün en düşük fiyatı! Robot süpürgedeki bu fırsatı kaçırmayın

09.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yapmaya vakit bulamadığınız zamanlarda bile evinizin tertemiz, pırıl pırıl olmasını ister misiniz? Cevabınız, evet ise sizin de robot süpürgelerle tanışma vaktiniz gelmiş demektir. Temizliğe yeni bir soluk getiren robot süpürgelerden edinmek isterseniz kalitesi ve performansıyla göz dolduran, üstelik şu anda büyük indirimde olan bir ürün de biz tavsiye etmek isteriz. Gelin, detaylara geçelim.

Son 30 günün en düşük fiyatı! Robot süpürgedeki bu fırsatı kaçırmayın

Bir kez kullananın vazgeçemediği robot süpürgeler, temizliğe yeni bir soluk getirdi. Birçok marka çok çeşitli modellerde robot süpürgeler üretmeye başladı. Robot süpürge markaları içinde çok sevilenlerden biri olan 360'nın Vacuum Mop Pro Cleaner modeli şu anda son 30 günün en düşük fiyatına ulaştı. Üstelik kullananlar çok memnun. Robot süpürge arayışındaysanız bu ürüne mutlaka bakmalısınız.

+360 S8 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2022-09-09T120908.944

Kullanıcı yorumları:

  • "Beklediğim performansın üstünde. Ciddi anlamda tam bir fiyat performans ürünü gerçekten çok araştırdım ve bu modeli tercih ettim. Tek kafama takılan şarjdı onu da göz önüne alarak tercih ettim. Yalnız %50 şarj ile 90 metrekare evimi süpürdü. O da beklentimin üzerinde. Çok memnun kaldım. İnşallah hiç şaşmadan hep böyle devam ederse iyi bir ev arkadaşı olarak kalırız."

  • "Mükemmel ötesi. Çalışan bayanım. Evimde Alman çoban (kurt) köpeğim var. Aşırı tüy döküyor, günde üç kez süpürge açmam gerekiyordu. Artık Tatya (robot süpürgemin adı) süpürüyor. Harika çalışan bayanların mutlaka alması gerekiyor. Tatya geldiğinden beri evin her köşesi tertemiz."
Ürünü İncele

Mega Eylül kapsamındaki diğer indirimli robot süpürgelere ulaşmak için buraya tıklayın.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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