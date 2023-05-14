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  4. SON DAKİKA | 14 Mayıs seçiminde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj

SON DAKİKA | 14 Mayıs seçiminde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj

14.05.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına odaklandı. Oy verme işlemleri sona ererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesajlar geldi. Erdoğan yaptığı paylaşımda "Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" ifadesini kullanırken Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın" dedi.

SON DAKİKA | 14 Mayıs seçiminde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj

Türkiye, bugün sandık başına gitti. 60 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimlerde oy verme işlemi saat 17'de sona erdi. Oy sayım işlemine geçilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SONUÇLAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR MİLLETİMİZİN İRADESİNİ KORUMAYA DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİ KAHRAMANLARIMIZA SESLENMEK İSTİYORUM...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek. " ifadelerine yer verdi.

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