Son Dakika: 15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

15 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 28 bin 536 oldu.

"TEMASIN ÇOK YOĞUN OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir. pic.twitter.com/rxJWqXAAId — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2021

"TURUNCU İLİMİZ KALMADI"

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritasında son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

TURUNCU İLİMİZ KALMADI. Türkiye Covid-19 Risk Haritasında son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. GÜMÜŞHANE’Yİ KUTLUYORUZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2021

15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Eylül) koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 802 olarak açıklanmıştı.





