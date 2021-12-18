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Son Dakika: 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

18.12.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 18 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 17 bin 644 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." dedi.

Son Dakika: 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 18 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 568 oldu.

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AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,27 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 625 bin 349 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Aralık) koronavirüs nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 141 olarak açıklanmıştı.

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"YOK SAYMAKLA VİRÜS YOK OLMUYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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