Son Dakika: 18 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

18 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 24 bin 23 oldu.

"SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:

VAKA SAYILARI

18 Eylül: 26.161

17 Eylül: 27.692

16 Eylül: 28.118

15 Eylül: 28.224

14 Eylül: 27.802

13 Eylül: 24.613

12 Eylül: 21.352

Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.

VAKA SAYILARI

18 Eylül: 26.161

17 Eylül: 27.692

16 Eylül: 28.118

15 Eylül: 28.224

14 Eylül: 27.802

13 Eylül: 24.613

12 Eylül: 21.352

Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım. pic.twitter.com/Dm24auCsZl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2021

18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Eylül) koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 692 olarak açıklanmıştı.





