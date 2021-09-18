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Son Dakika: 18 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

18.09.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 161 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım." dedi.

Son Dakika: 18 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

18 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 24 bin 23 oldu.

"SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:

VAKA SAYILARI
18 Eylül: 26.161
17 Eylül: 27.692
16 Eylül: 28.118
15 Eylül: 28.224
14 Eylül: 27.802
13 Eylül: 24.613
12 Eylül: 21.352
Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.

18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Eylül) koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 692 olarak açıklanmıştı.

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