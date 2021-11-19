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Son Dakika: 19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

19.11.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 810 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

19 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 28 bin 749 oldu.

'KISITLAMA' AÇIKLAMASI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim." dedi.

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Kasım) koronavirüs nedeniyle 226 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 234 olarak açıklanmıştı.

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