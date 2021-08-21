Son Dakika: 21 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

21 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 13 bin 163 oldu. Son tabloya göre vefat sayısında bir günde 28 artış kaydedildi.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,33 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 796 bin 679'u birinci doz, 34 milyon 963 bin 740'ı ikinci doz, 7 milyon 572 bin 792'si üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 443 bin 350'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 383 bin 910 aşı uygulandı.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

"YÜKSEK VAKA SAYILARI YÜKSEK KAYIP DEMEK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." dedi.

Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/u5UtvhHV2D — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2021

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 204 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 918 olarak açıklanmıştı.





