Son dakika! 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 22 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Şubat) koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 85 bin 26 olarak açıklanmıştı.





