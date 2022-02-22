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Son dakika! 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

22.02.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 22 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 271 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 86 bin 70 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım." dedi.

Son dakika! 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 22 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Şubat) koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 85 bin 26 olarak açıklanmıştı.

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