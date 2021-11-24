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Son Dakika: 24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

24.11.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 175 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 592 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

24 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 28 bin 285 oldu.

"YÜKSEK VAKA SAYILARI VE VEFATLARLA, GERÇEK HER GÜN TEKRAR TEKRAR KARŞIMIZDA"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." dedi.

24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Kasım) koronavirüs nedeniyle 208 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 170 olarak açıklanmıştı.

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