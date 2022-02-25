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Son dakika: 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

25.02.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 25 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 266 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 71 bin 736 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı." dedi.

Son dakika: 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 25 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 453 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 90 bin 117 oldu.

"DİKKAT ÇEKEN BİR KONU"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Şubat) koronavirüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 79 bin 708 olarak açıklanmıştı.

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