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Son Dakika: 27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

27.11.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 192 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 759 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

27 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 103 oldu.

TÜRKİYE'DE NU VARYANTI VAR MI?

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi.

27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Kasım) koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 2 olarak açıklanmıştı.

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