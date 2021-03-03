Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

3 Mart Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 520 oldu.

7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836, vefat sayısı 28 bin 771, ağır hasta sayısı 1224 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Mart) koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 837 olarak açıklanmıştı.





