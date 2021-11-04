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  4. Son Dakika: 4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

04.11.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 482 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

4 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 34 bin 743 oldu.

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"TABLODAKİ AŞI ORANLARI BİZİ YANILTMAMALI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir." dedi.

4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (3 Kasım) koronavirüs nedeniyle 246 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 764 olarak açıklanmıştı.

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