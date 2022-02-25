Son Dakika: ABD Putin'e yaptırım uygulayacağını açıkladı

Son dakika haberi: ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayacak.

Karar ilişkin CNN’e açıklama yapan iki ABD’li yetkili, en kısa süre içerisinde ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’ne yaptırım uygulayacağını açıkladı.

PUTİN'İN YANI SIRA...

Yetkililer, Putin’in yanı sıra Rus yetkililerin de yaptırıma dahil edileceğini duyurdu.

ABD’nin yaptırım kararı, Avrupa Birliği’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hakkında yaptırım kararı almasının ardından geldi.

ABD Başkanı Biden, dün Putin’e yönelik yaptırımın masada olduğunu söyleyerek, bu yaptırımın değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmişti.

ZELENSKİY'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuş, Rusya'ya yaptırımların ağırlaştırılması, ülkesine somut savunma yardımı ve bir savaş karşıtı koalisyon konularını ele aldıklarını belirtmişti.



