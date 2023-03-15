Son dakika | Afet bölgesindeki sel felaketi sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! Depremzedelere '14 Mayıs' hatırlatması: Oy kullanabilmeleri için...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye çıktı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yaşarken felaketin ardından başka illere taşınan ve nüfus kayıtlarını oraya aldıran vatandaşlarımızla ilgili bir kararname yayımladık. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilmeleri için ikamet kayıtlarını oraya aldırmaları gerekiyor. İşlemler 17 Mart Cuma günü gece yarısına kadar tamamlanmalı. Vatandaşlarımızı adres güncellemelerini yapmaya davet ediyorum.