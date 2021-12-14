Son Dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasaoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz “GSB Burs ve Öğrenim Kredisi” sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz “GSB Burs ve Öğrenim Kredisi” sonuçları açıklandı.



Herkese hayırlı olsun.



???? https://t.co/azbjFfiPm8 pic.twitter.com/XJFM2k1MFp — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 14, 2021

180 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından gençlerle yaptığı canlı yayın programında, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 838 bin 272 öğrencinin burs ve kredi başvurusu yaptığını, 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildiğini belirtti.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çok sayıda öğrenci ve velinin merakla beklediği KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı da araştırılıyor. Öğrenciler e-devlet sistemine giriş yaparak "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla başvuru sonuçlarını öğrenebiliyor.

