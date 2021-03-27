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  4. Son dakika! Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

Son dakika! Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

27.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakan ı Fahrettin Koca,"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile randevu alarak aşılarını olabilecekler" dedi.

Son dakika! Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.

Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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