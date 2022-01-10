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Son dakika: Bir şehir kabusu yaşıyor! Hamile kadının selin ortasında sancısı geldi, sokak hayvanları boğuldu...

10.01.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bodrum'da dün gece başlayan ve giderek etkisini artıran yağıştan sonra kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu ve sağanak yağışın nedeniyle sel meydana geldi. Hamile bir kadını selin ortasında sancı tuttu. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, sokak hayvanları boğuldu. İşte Bodrum'dan son fotoğraflar...

Son dakika: Bir şehir kabusu yaşıyor! Hamile kadının selin ortasında sancısı geldi, sokak hayvanları boğuldu...

Son dakika... Muğla Bodrum’da dün gece başlayan şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur sağanak şekilde yağınca onlarca ev sular artında kaldı sokak hayvanları sel sularında boğularak öldü. Bir hamile kadın selin ortasından sancısı gelince acil hastaneye kaldırıldı, yeni doğan bir bebek ise hastane den çıkar çıkmaz sular altında kalan evine getirildi.

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BİRÇOK YERİ SU BASTI

Bodrum’da önceki gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur bugünde devam edince onlarca ev sular altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Bazı vatandaşlar ise evlerini temizlemeye çalıştı. İslamhaneleri mahallesinde derelerin taşmasıyla birlikte birçok evi ve iş yerini su bastı. Evlerinin yaklaşık 1 metre su basan vatandaşlar balkon duvarlarını yıkarak suları tahliye etti. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü. Bodrum - Turgutreis yolu trafiğe kapatıldı.

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KORKUDAN SANCISI TUTTU

İslamhaneleri Mahallesinde tepelerden gelen yağmur onlarca evi su altında bıraktı. Bir hamile kadın evinin su basması nedeniyle sancısı tutarak hastaneye kaldırıldı. Yeni doğan bir bebek ise hastaneden çıkar çıkmaz çamur dolu evine götüren annesi zor anlar yaşadı. Bir sokak kedisi ise sel sularına kapılarak telef oldu. Yalıkavak, Peksimet, Kadıkalesi, İslamhaneleri, Yaka Mahallesi sel sularına teslim oldu.

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İtfaiye ekipleri, temizlik işleri ekipleri, jandarma, polis ekipleri ve Bodrum Belediyesinin tüm ekipleri sel sularında kalanlara yardım etmek için seferber oldu. vatandaşlar yaşattıkları anları göz yaşları içerisinde anlatarak bir anda olduğunu tüm evleri su bastığını anlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Muğla Bodrum
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