SON DAKİKA: CHP'den yeni 'Deep Fake' iddiası! Özgür Özel canlı yayında açıkladı 'Öcalan videosu hazırdı...'

Son dakika haberi: Halk Tv canlı yayınına katılan CHP grup başkanvekili Özgür Özel, HÜDAPAR'lı vekillerin yemin etmek istemediklerini hükümetin bu nedenle Meclis'teki yemin törenini seçim sonrasına aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu - Karayılan arasında görüşme olduğuna dair fake videolar hazırlandığını belirten Özel'in açıklamaları gündem oldu.

İşte Özgür Özel'in 'Deep Fake' hakkındaki o açıklamaları...

SON DAKİKA... MECLİS İDDİASI! 'HÜKÜMET, KRİZ ÇIKMASIN DİYE YEMİNİ ERTELİYOR'

'Cumhur İttifakı, yemin krizi çıkmasın diye erteleme yapıyor. Millet İttifakı terörle birlikteymiş gibi algı yaptılar. Kendilerinin meclise soktuklarının ne durumda oldukları görülecek. AK Parti'nin manipüle ettiği seçmenler hükümete yakın kanalları izliyor. Yemin krizi olursa bunu görürler diye Erdoğan, bundan endişe ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL: 'FAKE VİDEOLARI MİTİNGLERDE OYNATTILAR'

Kemal Kılıçdaroğlu önde arkada PKK yöneticileri, böyle deep fake videolarını mitinglerde oynattılar. TRT'de oynattılar. Deep fake şirketlerine yalanlar için para ödediler. Bu yalanlara tenezzül ettiler.

CHP'DEN 'KARAYILAN VE ZOOM' İDDİASI! 'YAKALATTIK...'

PKK'lılarla Kılıçdaroğlu'nu yan yana getiren montaj videolarla oy istediler! Dünya siyasi tarihinin en büyük yalanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Öcalan'ı serbest bırakacağı yalanıdır. Bunu montaj olarak hazırlatmışlardı, ses kaydı da üretmişlerdi. Güya Kılıçdaroğlu, Murat Karayılan ile zoom toplantı yapacaklardı. Biz onları yakalattık.'