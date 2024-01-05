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  4. SON DAKİKA | CHP İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı! Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar

SON DAKİKA | CHP İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı! Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar

05.01.2024 11:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Özel, "Erdoğan'ın açıklayacağı adayla meşgul değiliz" dedi. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA | CHP İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı! Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar

Son dakika haberi: Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerliyor. Siyasi partiler bir bir adaylarını açıklarken son olarak CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda "İmamoğlu'nun ikinci 5 yılı için tam yol ileri" ifadelerini kullandı.

ÖZELİÇ

AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı da merak edilirken toplantıda Özel bununla ilgili de konuştu. Özel "Erdoğan'ın açıklayacağı adayla meşgul değiliz" dedi. Özel, ardından sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bıraktı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday olabilmek için kendinize güvenebilmeniz yetmez, ekibinize, partinize, vizyonuna ve 16 milyon İstanbullunun aklına ve vicdanına da güvenmeniz gerekir.

2019'da bu şehirde köklü bir değişim başardık. Başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta İstanbul'u sizlerin iradesiyle yeniden kazanacağız. Daha büyük işler başaracağız. Engellemelere karşı bağışıklık kazandık. Önümüze çıkartılan zorlukları ve engelleri aşa aşa ustalaştık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. Her yerde şunu söyleyin; İstanbul başardı. Artık İstanbul senin. O 'İstanbul benim' diyen tek kişiden kurtuldu. İstanbul senin, İstanbul herkesin.

İİİİİİİ

Yola çıktığımızda İstanbul durmuştu, bezgindi, değişim istiyordu, yeni bir ses, yeni bir nefes, yeni bir vizyon istiyordu. İstanbullunun iradesi değişimle sonuçlandı. İşlerine gelince millet iradesini ağızlarından düşürmeyenler demokrasi tarihimizin en büyük utancına imza attılar, milletimizin iradesini çiğnediler, 16 milyonun kul hakkını yediler.

Biz o günden bir marifet bin mazeretten iyidir diyerek işe koyulduk, var gücümüzle çalıştık. Onlar seni topal ördek yapacağız dedi, biz atom karınca olduk. Onlar ayağımıza pranga bağladıkça biz zincirleri kırdık. Onlar meclis çoğunluğu bizde, sana İstanbul'u yönettirmeyeceğiz dedikçe ahlaklı yollar bulduk. İstanbul'a hizmette tarihinin en hızlı koşucusu olduk. Bizi durduramayacaklarını anlayınca kızgınlıkları arttı, Ankara'da ne kadar müfettiş varsa üzerimize gönderdiler. Onlarca yıl kapısından tek müfettiş geçmemiş birimlerimiz, müfettişlerin daimi mesai mekanı oldu. Beylikdüzü'ne gittiler, belediyeye baktılar, iş yaşamıma baktılar, kumpas kurdular, çaba kurdular, her gün yeni bir yalana sarıldılar, her gün bize karşı başka yeni bir algı operasyonu yapmaya devam ettiler, iftira üstüne iftira attılar.

Biz tüm engellemeye inat işimize baktık. Ve kazanan İstanbul, İstanbullu oldu, kazanan Türkiyemiz oldu. Yine de ilk başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Bizden önceki yönetim iktidarla aynı partiden olduğu halde hizmet üretmekten uzaklaşmıştı. Ben 5 yıl İstanbul'un en büyük ilçelerinden birinde olmama rağmen tek bir iş için yan yana duramadık. İstanbul'un bütün ilçelerini ve bütün önemli projelerini yok saydılar. İsraf düzeni İstanbul'un büyük projelerini tarumar etmişti. Kasasında sadece 6 milyon lira bırakılmış bir belediye. İBB’nin sadece 1 saatlik gideri bile değildi.

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