HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: CHP Tanju Özcan'ı uyarmıştı! Tanju Özcan da CHP'yi uyardı

Son dakika: CHP Tanju Özcan'ı uyarmıştı! Tanju Özcan da CHP'yi uyardı

03.01.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre partisinden uyarı cezası alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısında bulundu. Özcan, "“Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de ‘bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?’ demeyin” ifadelerini kullandı.

Son dakika: CHP Tanju Özcan'ı uyarmıştı! Tanju Özcan da CHP'yi uyardı

Son dakika haberi... CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayınlanan bir programda, çocuğu olmayan başörtülü bir kadınla arasında geçen diyalogu anlatmasının ardından partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Özcan, Ankara’ya giderek Yüksek Disiplin Kurulu’na sözlü olarak savunma yaptı. Özcan’ın savunmasının ardından değerlendirme yapan Yüksek Disiplin Kurulu, Başkan Özcan’a uyarı cezası verdi.

as

"KABUL ETTİM CEBİME KOYDUM"

Partisinin verdiği kararı Bolu Belediye Meclisi Ocak ayı 1. Oturumu öncesinde alan Tanju Özcan, karara ilişkin açıklama yaptı. Özcan, “Toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu hakkımızda kararı vermiş. Yandaş basın bir gafı şişirdi şişirdi, bir algı oluşturmaya çalıştı. Bunun sonucunda bana uyarı cezası verilmiş. Bizim tüzüğümüze göre uyarı cezası şartları sosyal medyada bir partiline hakaret edeceksin, parti defterlerini tutmayacaksın yada parti malına zarar vereceksin. Hangisine sokmuşlar bilmiyorum. Ama sonuçta uyarı cezasını aldım. Kabul ettim ve cebime koydum” dedi.

"BEN DE PARTİMİ UYARIYORUM"

Aldığı uyarı cezasına karşılık partisini Cumhurbaşkanı adayı konusunda uyaran Özcan, “Ama ben de bu vesileyle kendi partimi uyarmak istiyorum. O da benim hakkım. Sayın Akşener aday değilim demek suretiyle adayı belirlemek noktasında millet ittifakının büyük ortaklarından CHP’ye yol açmış oldu. Beni uyaranlara ‘sakın yanlış bir adayla çıkmayın” diyorum. Öyle Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim demeyin” şeklinde konuştu. (İHA)

Son Dakika: CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca için flaş kararSon Dakika: CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca için flaş karar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Erdoğan açıkladı! Emekli ve memura zam müjdesiErdoğan açıkladı! Emekli ve memura zam müjdesi
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Erdoğan açıkladı! Emekli ve memura zam müjdesi

Erdoğan açıkladı! Emekli ve memura zam müjdesi

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

"Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! O iğrenç sözler sonrası yabancı uyruklu kişiler yakalandı

"Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! O iğrenç sözler sonrası yabancı uyruklu kişiler yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.