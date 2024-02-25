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  4. Son dakika | "Daha ne müjdeler vereceğiz" diyerek sinyali verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' mesajı: 'O ülkeler 4 gündür bizi konuşuyor'

Son dakika | "Daha ne müjdeler vereceğiz" diyerek sinyali verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' mesajı: 'O ülkeler 4 gündür bizi konuşuyor'

25.02.2024 15:43
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'daki seçim mitinginde CHP'ye yüklenip "Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar" dedi. Erdoğan ayrıca MMU KAAN'ın ilk uçuşuna değinerek "Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son 4 gündür KAAN konuşuluyor. Rakiplerimiz endişeye kapıldı, daha ne müjdeler vereceğiz" mesajını verdi.

Son dakika | "Daha ne müjdeler vereceğiz" diyerek sinyali verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' mesajı: 'O ülkeler 4 gündür bizi konuşuyor'

Son dakika haberi: Yerel seçimlere son 34 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan il il gezmeye devam ediyor. Erdoğan son olarak miting için Adana'ya geldi. Buradaki konuşmasında, mayıs seçimlerinin akşamında yaşananları anımsatan Erdoğan, "Demek ki mesele ülke yönetimine talip olma iddiası değil, kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesiymiş" sözleriyle muhalefete eleştiri yöneltti.

"CHP KENDİ İÇİNDEKİ KAVGADAN BAŞINI KALDIRAMIYOR"

Erdoğan'ın seçim mitingindeki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak. Resmi rakamı aldım; şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana 31 Mart'ta sandıkları patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak.

  • CHP'nin halini görüyorsunuz, parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. Bunlar hâl çadırını hastane diye Adanalı kardeşime yutturmaya çalıştılar. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN KEDİSİNİ BİLE İÇERİ SOKMAYACAKLARDI"

  • Peşine 6 tane yardımcı adayı taktıkları bir zat vardı mayıs seçimlerinde. Seçimde umduklarını bulamayınca tüm suçu cumhurbaşkanı adaylarına yükleyip kendilerini temize çıkardılar. Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklardı. Halbuki seçim gecesi hepsi de diyordu ki 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı. Demek ki mesele ülke yönetimine talip olma iddiası değil, kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesiymiş. CHP yönetimi sadece bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp işe yaramaz hale getirmekle bile millet nezdinde sigaya çekilmeye hazırdır.

"MUHALEFETİN BİZE ÖRNEK GÖSTERDİĞİ ÜLKELERDE 'KAAN' KONUŞULUYOR"

  • Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayii var. Dışa bağımlılığımız azaldıkça etkinliğimiz artmıştır. Göreve geldiğimizde savunma sanayiinde yüzde 80 oranında başkalarına muhtaç durumdaydık.

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  • MMU KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece 5. nesil uçak üretebilen, dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Şimdi uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor. İçimizdeki müzmin muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son 4 gündür KAAN konuşuluyor, Türkiye'nin savunma sanayii konuşuluyor. Türkiye'nin başarıları azmimizi artırırken dost ve kardeş ülkelere de cesaret aşılıyor. Rakiplerimiz endişeye kapıldı, daha ne müjdeler vereceğiz.
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Yerel seçim Adana Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
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