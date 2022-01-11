Son dakika… Deprem sonrası tsunami korkusu! Uzmanlar açıkladı! Antalya, Mersin, Hatay tehlikede mi?

Son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya ve birçok ilden hissedildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremle ilgili olarak tsunami riskine dikkat çekti. Tsunami gerçekleşirse tüm bölgeyi tehdit edeceğini söyleyen

Prof. Dr. Ersoy'un mesajları şu şekilde;

Şiddeti yüksek aslında. Önemsenecek bir deprem. Tsunami olasılığı da var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil. Bu deprem büyük ihtimalle Doğu-Batı hatlı Rodos'tan başlayan, Antalya üzerinden Güney Doğu Anadolu'yu giden bir hat. Sürpriz bir deprem değil. Beklenebilecek bir deprem.

TSUNAMİ SADECE NERELERİ ETKİLER?

Tüm bölgeyi etkileyebilecek bir durum. Uzun mesafe kat ediyor. Başlangıç hızı çok yüksek. Kıyıya geldikçe yükselir. Tsunami kıyı dalgasıdır. Eğer oluşmuşsa mutlaka bizim kıyılara da gelir. Ama yıkıcı olacağını sanmıyorum. İlerleyen saatler içerisinde belki de hiç tsunami oluşmamış olabilir. Benim en çok korktuğum yer 4 500 metrelik bir çukur var. Girit'e yakın olan kesimde. Burada meydana gelebilecek depremler büyük tsunamiler oluşturabilir. 6,5 büyük depremlerden bir tanesi. Önemli olan can ve mal kaybına yol açmamış olmasıdır.

"RUM KESİMİ'NDE DAHA FAZLA HİSSEDİLDİ"

CNN TÜRK Lefkoşa temsilcisi Ömer Bilge, meydana gelen depremle ilgili son durumu aktardı. Bilge, "Kıbrıs adasına yakın olan bir deprem. Antalya'nın güneyine denk geliyor. Oldukça şiddetli bir deprem. Rum tarafında oldukça sert hissedildi. Başkent Lefkoşa'da da hissedildi. Deprem, KKTC dağlık olduğundan dolayı Rum Kesimi'nde daha fazla hissedildi. Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik bir bilgi yok. Rum Kesimi televizyonlarında depremin uzun sürdüğü belirtildi. Halkın uyuduğu bir saatte meydana gelen bir depremden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

