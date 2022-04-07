SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den sert sözler: Sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Lejyoner anketçilere diyorum ki, bizim ölümüz bile sizin dirinizi, hepinizi, topunuzu yerle yeksan etmeye yeter. Şimdiden haberiniz olsun, 2023 haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Merhum Alparslan Türkeş Bey, milliyetçi, ülkücü hareketin yüksek bir değeridir. Türkiye'nin zorlu yıllarında engin tecrübesiyle dikkat çekmiş, vatan ve millet sevgisiyle her çevrenin saygısını kazanmıştır. Aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde ona duyduğumuz sevgiye herhangi bir zayıflama emaresi görülmemiştir.

"SOKAĞA ÇIKACAK YÜZÜNÜZÜ DAHİ OLAMAYACAK"

Kokuşmuş araştırma şirketleri, siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz, Kandil'de mi geziyorsunuz? Güvenilirliği sıfırlanmış anketlerin, anketçilerin MHP'nin hakkını teslim etmeleri eşyanın tabiatına aykırıdır. Lejyoner anketçilere diyorum ki, bizim ölümüz bile sizin dirinizi, hepinizi, topunuzu yerle yeksan etmeye yeter. Şimdiden haberiniz olsun, 2023 haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır.

"HİÇ KİMSE YALAN ANKETLERLE BİZE AYAR VEREMEZ"

Türklük var olduğu sürece MHP vardır ve olacaktır. Türk Milleti dünya üzerinde bayrak gibi dalgalandığı müddetçe 3 hilal de ona eşlik edecektir. Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz. Durduğumuz yer, baktığımız yer doğrudur.

BUÇA'DAKİ KATLİAM

Ukrayna Buça’da yaşandığı iddia edilen sivillerin katledilmesiyle ilgili haberler incelenmeye muhtaçtır. Burada asıl can alıcı husus Rusya ile Ukrayna arasında yeşeren ateşkes ve barış görüşmelerinin mesafe aldığı zamanda sivil katliamlarının dünya gündemine bomba gibi düşmesidir. Rusya, Buça’daki katliam olaylarının kurgu ve yalan olduğunu söylemiştir. Ancak savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır.

"BU SAVAŞA SON VERMELERİ MUTLAK BEKLENTİMİZDİR"

Putin ile Zelensky’nin İstanbul ya da Ankara’da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir"



