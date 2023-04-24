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  4. Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı! "Hiç endişe etmeyin" diyerek seslendi: Tek amacım...

Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı! "Hiç endişe etmeyin" diyerek seslendi: Tek amacım...

24.04.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine 20 gün kala mitinglerine devam ediyor. Bugün Ardahan'daki konuşmasında, EYT düzenlemesiyle gündeme gelen staj mağduriyetine değinen Kılıçdaroğlu, "Onu da çözeceğim, hiç endişe etmeyin. Tek amacım bu ülkeye huzuru getirmek" ifadelerini kullandı. Mülakat, kadınlara sosyal güvence gibi konulardaki vaatlerini de açıklayan Kılıçdaroğlu halka "Kul hakkı yiyene oy vermeyin!" diye seslendi.

Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı! "Hiç endişe etmeyin" diyerek seslendi: Tek amacım...

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan'da düzenlenen mitingde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından sahneye çıktı.

"MÜLAKATI KALDIRIP ORAYA DA ADALETİ GETİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Adaleti her yerde; tarlada, fabrikada arayacağız. Çalışan için de, ev kadını için de, sınava girenler için de her şey için adalet! Çünkü Yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz!

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"Mülakatı kaldırıp oraya da adaleti getireceğim. Sınavı kazanacak ve her biriniz göreve başlayacaksınız.

"Ev kadınları, kadınlar, Allah nasip ederse hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni getireceğiz. Her kadının sosyal güvencesinin temeli, aktörü devletin kendisi olacak. Devlet yanınızda olacak.

"PARANIN TAMAMINI SÖKE SÖKE GETİRİP HALKA VERECEĞİM"

"Onlar 5'li çetelere çalışıyorlar, ben halk için çalışacağım. Onlara 418 milyar dolar aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim. Sanıyorlar ki 'Biz dışarı para götürdük, kimse görmez.' Bay Kemal görür ve o paranın tamamını getirip bu millete verir. Kul hakkı yiyene oy vermeyin!

"Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum, onu da çözeceğim, hiç endişe etmeyin. Tek amacım bu ülkeye huzuru getirmek.

"PLANLADIK: 25 MİLYAR DOLARLIK PAZARIN EN GÜÇLÜ AKTÖRÜ OLACAĞIZ"

"Bu bölgeyi 'özel ekonomi bölgesi' ilan edeceğiz, tarım ve hayvancılık bölgesi olacak. Bu bölge Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ihtiyacını karşılayacak. 25 milyar dolarlık bir pazarın en güçlü aktörü olacağız. Bunu planladık. Söz verdiklerimin tamamını yapacağım.

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Kemal Kılıçdaroğlu

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