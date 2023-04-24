Son dakika | "Ağızlarını gere gere 'CHP' zihniyeti derler" Mansur Yavaş'tan 'bekâ sorunu' tepkisi! 'Alıştık artık, her seçimde biz terörist oluyoruz'

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İmamoğlu ve Yavaş Ardahan'daki mitinge katılıyor. Mansur Yavaş mülteci meselesi, fahiş kira fiyatları, döviz kuru gibi konulara değinerek iktidarı eleştirdi.

"15 MAYIS'TAN SONRA BU YARDIMLAR YAPILACAK"

Mitingde mikrofonu ilk alan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yaptığımız hizmetlerin kaç liraya mâl olduğunu hepsini tabelaya asacağız. Seçilmeden söylemiştik 'Biz hesap vermeye talibiz' diye. Bizim yöneticilik anlayışımız budur. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra Anayasa'da emredici olan hükme göre tarıma ve hayvancılığa yardımlar yapılacak. İnancımıza göre bir elin verdiğini diğer el görmeden bu işi yapıyoruz.

'DOĞAL GAZ' TEPKİSİ: MAYISTA NE KADAR YANAR?

"Mayıs ayında doğal gazı bedava yaptılar. Mayıs ayında doğal gaz ne kadar yanar?

"AĞIZLARINI GERE GERE 'CHP' ZİHNİYETİ DERLER"

"Ne zaman seçim olsa bekâ tehlikeye giriyor, seçim yokken bir şey yok. Halbuki asıl bekâ nerede biliyor musunuz? İşsizlik, fiyatlar almış başını gidiyor. Mülteci sorunu tüm Türkiye'yi sarmış. Kiralar yükselmiş, önüne geçen yok. Artık evlerde boşanmalar artmaya başladı. Asıl bekâ sorunu, aileyi tehdit eden budur. Alıştık artık, her seçimde biz terörist oluyoruz. 2019'da pazarcılar teröristti geçen sene marketler teröristti. Bu ayın teröristi de kasaplar. Bu arkadaşlarda hiç kabahat yok. Döviz yükselir, durduramaz; ya dış güçlerdir ya iç güçlerdir ya da ağızlarını gere gere "cehape" zihniyeti derler!

İMAMOĞLU: İHMAL EDİLENLER, YOK SAYILANLAR, EMEĞİNİN KARŞILINI ALAMAYANLAR İKTİDAR OLACAK

Yavaş'ın ardından İmamoğlu konuşma yapmak üzere sahneye çıktı. İBB Başkanı'nın konuşmasından satır başları ise şöyle:



"Dünyada karın, kışın olduğu bölgeler en gelişmiş ülkeler, bizde ise en fazla göç veren iller. Bunu değiştireceğiz Ardahan!

"Mülakat uygulamasıyla devlet kadrolarını milletin evlatlarından alıp kendi bir avuç insanlarının çoluğuna çocuğuna, eşine dostuna verdiler. İhmal edilenler, yok sayılanlar iktidar olacak. 86 milyon insanımız iktidar olacak. Emeğinin karşılığını alamayanlar iktidar olacak.

"GÖZLERİ ÜZERİMİZDE! ÇATLASINLAR DA PATLASINLAR"

"Ankara'da, İstanbul'da çok büyük bütçeleri yönettik. 4 yılı aşkın süredir gözleri bizim üzerimizde, mercekle bakıyorlar, uydurma dava açıyorlar. Hakkımızda mahkumiyet kararı verecek kadar partizan davranıyorlar. Ama hiçbir şey bulamadılar. Çünkü biz ahlaklı, temiz bir bütçe yönetimi sergiliyoruz. Çatlasınlar da patlasınlar, daha fazlasını yapacağız!

"HAYATLARINDA İLK KEZ DOĞRUYU SÖYLEDİLER"

"Ne dediler? 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.' Hayatlarında ilk kez doğruyu söylediler. Ama bizim iktidarımızda Türkiye kazanacak.

