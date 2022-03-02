SON DAKİKA: Maske zorunluluğu kaldırıldı! Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'nin merakla beklediği maske kararını açıkladı. Bundan sonra açık havada maske takılmayacak. Havalandırma şartına uyuyorsa kapalı alanlarda da maske takmak şart değil. Aynı şekilde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Bundan sonra kamu kuruluşlarında HES kodu uygulaması kullanılmayacak.

SON DAKİKA: AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI!

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



'Covid-19 salgınının ciddiyetini ilk kavrayan ülkelerden biri olduk. Tüm mücadelemiz aynı ciddiyetle devam etti. Size nihayet beklediniz haberleri vereceğim. Bugün serbestlikten söz edeceğim. Salgın sürecinde gerekli tedbirleri aldık.

Tedbirlere erken başlayan bir ülke olduğumuzu belirtmek isterim. Tedbirlere bizden geç başvuran ülkeler kısıtlamalardan vazgeçmiş durumda.

Kurallara uymada, kısıtlamalara sabır gösteren aziz milletimize teşekkür ederim. Bir süredir sizlere Covid-19'un gündemdeki yerini kaybetmeye başladığını söylüyorum. Bundan sonra hastalıkla mücadele aşıyla sürecek. Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamalardan vazgeçmiş durumda. Şimdi sıra salgını, toplumsal hayatımızın hakimi olmaktan çıkarmakta. Morallerimizi yenilemeliyiz.

Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bekleme taraftarı olanlar da var.

1- Açık havada maske zorunlu değil.

2- HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kuruluşa girerken HES kodu kullanılmayacak.

3 Kapalı ortamlarda havalanma yeterliyse ve mesafe kuralına uyulursa maske takmak şart değil.

4- Sınıflarda 2 vaka çıkınca sınıf kapatma olmayacak.

5- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

BİREYSEL KORUMA VURGUSU

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi ya da bitti dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

"VEFAT EDENLERİN YÜZDE 92'SİNİN EK BİR HASTALIĞI VAR"

Bakan Koca, salgın sürecine dair bazı grafikleri ekranda paylaşarak, konuşmasında şunları söyledi:



"Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızın yalnızca yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok. Yani vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 92'sinin Kovid- 19 dışında ek bir hastalığı olduğunu ifade eden önemli bir grafik. Tek tanısı Kovid- 19 olup vefat edenlerin oranı yüzde 7,8. Vefatların yüzde 92,2'sinin en az 2 tanı ile vefat ettiği bu tabloda görülüyor. Yani Kovid dışında ilave bir hastalık, en az bir hastalığı olan yüzde 92,2. Sadece Kovid tanısı alan ise 7,8. Hiç ek hastalığı olmayanların, yani yüzde 7,8 yaklaşık yüzde 8'den bahsediyorum, vefat yaş ortalaması ise 63. Yani hiç ek hastalığı olmayan vatandaşlarımızın da yaş ortalamasının yine gençler olmadığını, ağırlıklı yaş grubunun 60'ın üzerinde, ortalamasının 63 olduğunu görüyoruz. Ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77. Yani ek hastalığı olanlarda yaş ortalaması, yüzde 92,2'nin 77, yüzde 7,8 ek hastalığı olmayan sadece Kovid tanısı almış olan vatandaşlarımızın ise yaş ortalaması 63."

"SAHAYA VERDİĞİMİZ TURKOVAC AŞISI 1 MİLYONU GEÇTİ"

Uygulanan Turkovac aşısı miktarına ilişkin konuşan Koca, "Turkovac aşısı, bizim sahaya verdiğimiz 1 milyonu geçti ve üretim de her geçen hafta artış içinde. 2 ay sonra aylık 1- 1,5 milyona erişmiş olacağız. Turkovac'ı biz önceki hafta bütün hastanelerimizde uygulamaya yeni başladık. Şimdi ise gelecek haftadan itibaren hazırlık yapıyor arkadaşlar, aile hekimleri dahil olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarımızda Turkovac aşısını başlatmak istiyorum. Aşımıza sahip çıkalım. Sinovac'la yapılan çalışmaların 5- 6 kat etkili olduğunu iyi biliyoruz. Turkovac aşısını olup hastalığı nasıl geçirdiğine dair verileri de önümüzdeki haftalarda Ateş Hocamla paylaşmış oluruz" dedi.

"HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE 30 AZALTTIĞINI BİLİYORUZ"

"Molnupiravir ilacı 65 yaş altı hastalara da uygulanacak mı?" sorusuna Bakan Koca, şöyle yanıt verdi:



"Şu an Bilim Kurulu'nun önerdiği 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmek şeklinde. Bundan sonraki dönemde bu yaş grubu ve bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmek üzere kullanılacak. Daha alt gruba vermek şeklinde şu an Bilim Kurulu yeni karar almadı. Molnupiravir'in etkinliğinin hastaneye yatış ve vefatları yüzde 30 azalttığını biliyoruz. Dünyada yaygın kullanılmadığını biliyoruz. ABD'de 770 dolar gibi bir fiyattan uygulanırken Türkiye'de bu ilacı biz yerlileştirdik. Bu ilacı 70'te 1 oranı maliyete indirilerek üretildi. Bu ilaçtan da yaygın bütün illere dağıtmış olduk. İlaca ne kadar erken başlatılırsa o kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olanların PCR testlerini hızlıca yaptırmasını istiyoruz."

"DOĞRUSU ÜZÜLÜYORUM"

Turkovac aşısı konusunda bazı eleştirilerin olduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Koca, "Doğrusu üzülüyorum. Klinik çalışma devam ediyor. Ve çalışmaların durdurulduğu diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin 50 yıl sonra hücreden aşı üretme başarısı gösterirken böyle bir dönemde heyecan duymamız gerekirken, bilim insanlarının biz de başardık demelerini beklerken, doğrusu üzülüyorum. Bilim insanlarının bizim vatandaşlarımızı motive etme sorumluluğu gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

"ONUN DA YAKIN DÖNEMDE KALKACAĞI KANAATİNDEYİM"

Bakan Koca, 'Müzik yasağı gece 12'den sonra kalkacak mı?' şeklinde soruya, "Bilim Kurulu'nun aldığı bir karar yok. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" dedi.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından, yeni gelişmeler ve gündeme dair basın açıklamamız:



????T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI https://t.co/XmgSd6VVjV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022



