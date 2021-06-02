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Son Dakika: Meral Akşener'den Atatürk'e hakarete sert tepki

02.06.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk'e hakarete sert tepki göstererek, "Cumhuriyetimizin kurucusuna lanet okuyor. Allah bunu yapanları da göz yumanları da ıslah etsin" dedi.

Son Dakika: Meral Akşener'den Atatürk'e hakarete sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imamı Mustafa Demirkan'ın Ayasofya'daki vaazda söylediği sözlere tepki gösterdi.

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Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Taksim Camii bir ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı. Biz davet aldık, davet edenlere teşekkür ederim, programımız vardı, benim adıma grup başkanımız katıldılar. İstanbulumuza hayırlı olsun. Ancak sayın Erdoğan ve ekibinin herkesin eşit olduğu Allah'ın evinde bile düşmanlıklar üretme hastalığını kabul edemeyiz. Sayın Erdoğan, cami müminler ibadet etsin diye yapılır. Muhalefetine mağlubiyet yaşatacaksın diye yapılmaz.

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ATATÜRK'E HAKARET TEPKİSİ

Bu zihniyetin yansımalarını Ayasofya Camii'nde bile yaşıyoruz. AK Parti mahalle temsilcisi kılıklı sözde din adamları, Cumhuriyetimizin kurucusuna lanet okuyor. Allah bunu yapanları da göz yumanları da ıslah etsin. Kendini milletine adayan kutlu duruş, diğer yanda ise vefatından 83 yıl sonra bile hala aziz hatırasına utanmazca saldıran vefasızlık. Bu çirkin anlayışın milletimize verecek bir şeyi olamaz. Zerre utanmadan, Allah'ın huzurunda nefret kusanlara, camiye gıybet sokanlara, ecdadına lanet okuyacak kadar küçülenlere inat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Mekanı Peygamber Efendimize komşu olsun inşallah.

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Ayasofya Camii Meral Akşener Mustafa Kemal Atatürk

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