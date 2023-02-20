SON DAKİKA | Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş son durumu aktardı: 'Enkaz altında kalanlar var'

Son dakika: Kahramanmaraş'taki depremlerin etkilediği Hatay'da akşam saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da binaların yıkıldığı haberleri geldi.

BAKAN SOYLU: SAMANDAĞ VE DEFNE'DE YIKIM BİLGİSİNİ ALDIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin CNN Türk'e konuştu. Bakan Soylu, "Samandağ ve Defne'de yıkım olduğu bilgisi aldık." ifadelerini kullandı.

"ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR"

Canlı yayında açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şunları ifade etti:

"Buralarda bir kısım insan evi sağlam diye içeri girmiş. Diğerleri de evini taşıtmak isterken maalesef binalar yıkıldı. Defne'deki binalar ağır hasar görmüş gibi görünen binalar. İnşallah bu son olur. Şu anda Antakya'da herkes trafiğe çıkmış. Enkaz altında da kalanlar var, ihbarlar geliyor. AFAD'daki arkadaşlardan aldığımız bilgi bu. Arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. İnşallah az zaiyat ve can kaybıyla atlatırız."

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI: İLÇENİN TAMAMINDA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Ayrıca, Samandağ Belediye Başkanı Refik Yılmaz şunları aktardı:

"Şu anda sizinle konuşurken de artçılar devam ediyor. Şu anda Samandağ’ın tamamında elektrikler kesildi. Ağır hasarlı olan binaların bir kısmını yıkıldığını gördük. Hem merkezde hem de ilçemizin dışında maalesef ağır hasarlı binaların yıkıldığını gördük. Tabi şu an için bir şey söylemek için erken ama bazı binalarda vatandaşlarımızın da olabileceği yönünde bilgi aldık arkadaşlarımızı şimdi oraya göndermeye çalışıyoruz. Ben sahildeydim. Sahilin sıfır noktasındaydım tam deprem olduğunda herhangi bir hareketlenme olmadı."

