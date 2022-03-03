HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Ruslar düğmeye bastı propaganda operasyonu başladı! Vladimir Zelenskiy yerine gizemli aday

Son dakika: Ruslar düğmeye bastı propaganda operasyonu başladı! Vladimir Zelenskiy yerine gizemli aday

03.03.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor! Rusya ordusu tüm gücüyle Ukrayna'ya saldırırken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da nükleer savaşın sinyallerini verdi. Zelenskiy isminin devre dışı kalmasını isteyen Ruslar, Ukrayna için sürpriz bir ismi devletin başına getirmeyi planlıyor. Yakın zamanda operasyon başlayabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ruslar düğmeye bastı propaganda operasyonu başladı! Vladimir Zelenskiy yerine gizemli aday

Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya, savaşta 498 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ukrayna tarafı bu sayının doğru olmadığını Ukrayna'da Rus ordusundan 9 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya'nın en başından beri Zelenskiy hükümetini devirmek istediği biliniyor. Bununla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

SON DAKİKA: SELENSKİY YERİNE SÜRPRİZ İSİM! ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sekiz sene önce Ukrayna'dan Rusya'ya kaçan Viktor Yanukoviç'in halihazırda Belarus'ta hazırlık yaptığı belirtiliyor. Yerel bir haber sitesi, Kremlin'in Yanukoviç'i Ukrayna'ya geri getirmek için medya operasyonu hazırladığını belirtti.

YANUKOVİÇ'İN HALKA SESLENDİĞİ BİR KONUŞMA YAYINLANABİLİR

Rusya tarafı propaganda çalışmalarına devam ediyor. Buna göre devrik liderin Ukrayna halkına seslendiği bir konuşma yayınlabilir.

thumbs_b_c_cc97fd60177dbf88298ed5addc0c75d8

İKİNCİ MÜZAKERE BUGÜN

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci müzakereler bugün yapılacak. İlk görüşme Belarus sınırında yapılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...
Rusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken kararRusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken karar
Avrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmediAvrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmedi
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Ukrayna, Rusya'nın savaş planını yayımladı! İşte savaşın biteceği tarih

Ukrayna, Rusya'nın savaş planını yayımladı! İşte savaşın biteceği tarih

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...

Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...

Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."

Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.