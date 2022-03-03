Son dakika: Ruslar düğmeye bastı propaganda operasyonu başladı! Vladimir Zelenskiy yerine gizemli aday

Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya, savaşta 498 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ukrayna tarafı bu sayının doğru olmadığını Ukrayna'da Rus ordusundan 9 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya'nın en başından beri Zelenskiy hükümetini devirmek istediği biliniyor. Bununla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

SON DAKİKA: SELENSKİY YERİNE SÜRPRİZ İSİM! ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sekiz sene önce Ukrayna'dan Rusya'ya kaçan Viktor Yanukoviç'in halihazırda Belarus'ta hazırlık yaptığı belirtiliyor. Yerel bir haber sitesi, Kremlin'in Yanukoviç'i Ukrayna'ya geri getirmek için medya operasyonu hazırladığını belirtti.

YANUKOVİÇ'İN HALKA SESLENDİĞİ BİR KONUŞMA YAYINLANABİLİR

Rusya tarafı propaganda çalışmalarına devam ediyor. Buna göre devrik liderin Ukrayna halkına seslendiği bir konuşma yayınlabilir.

İKİNCİ MÜZAKERE BUGÜN

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci müzakereler bugün yapılacak. İlk görüşme Belarus sınırında yapılmıştı.

