SON DAKİKA | Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımıyla ilgili açıklama: Sonuçları olur

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın etkileri sürerken Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için harekete geçmesi gerilimi daha da tırmandırdı. Söz konusu üyelik için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Olumlu bakmıyoruz" diyerek Türkiye'nin tavrını net şekilde ortaya koyarken, Rusya'dan peş peşe sert açıklamalar geliyor.

SON DAKİKA | RUSYA'DAN FLAŞ FİNALANDİYA VE İSVEÇ AÇIKLAMASI: BÜYÜK BİR HATA

Son olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'e olası katılımını 'büyük bir hata' olarak nitelendirdi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağını vurguladı.

Interfax'ın açıklamasına göre Ryabkov "Durum, elbette, koşullar ışığında kökten değişiyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin bu kararın sonucunda güçlendirilemeyeceği bize göre çok açık. Onlar da böyle yanılsamalarına sahip olmamalılar" dedi.

Ryabkov ayrıca "Askeri gerilimin genel seviyesi artacak, bu alanda öngörülebilirlik azalacaktır. Yazık ki sağduyu, bazı hayali hükümlere karşı kurban ediliyor" dedi.

MOSKOVA'DAN NÜKLEER SİLAH RESTİ

Rus devlet televizyonu da dün, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söylemişti.

"RUSYA'NIN BAŞKA SEÇENEĞİ KALMAYACAK"

Russia 1'de sürece ilişkin konuşan bir yorumcu, "Resmi sebepleri korku. Ama NATO'da daha çok korkacaklar. İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğü an, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırmak ve tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak" demişti.

MEDVEDEV DE UYARMIŞTI

Rusya Eski Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de haftalar önce, Rusya'nın NATO'nun Nordik genişlemesine yanıt olarak Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad dış bölgesine nükleer silahlar ve hipersonik füzeler yerleştirebileceğini söylemişti.

Askeri uzmanlar bunun Rusya'nın nükleer konusundaki en net uyarısı olduğunun altını çizdi ve bu açıklamalar ile birlikte Rusya'nın çeşitli alternatif planlar kurabileceğini ifade etti.



