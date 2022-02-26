SON DAKİKA! Türkiye boğazları Rus gemilerine kapatma kararı almadı

Son dakika haberi: Rusya, Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılması konusunda Türk tarafından herhangi bir resmi bildirim almadığını söyledi.

Öte yandan Reuters'a Ankara'dan konuşan bir yetkili de "Türkiye Boğazların Rus gemilerine kapatılması yönünde bir karar almadı" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy daha önce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin insani ve askeri desteğinden dolayı teşekkür ederek, "(Rus) savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanmasının ülkesi için çok önemli olduğunu" söyledi.



