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  4. Son dakika | Üç büyükşehrin adaylarıyla ilgili Bahçeli'den dikkat çeken sözler! Soyadlarını aynı cümlede böyle kullandı

Son dakika | Üç büyükşehrin adaylarıyla ilgili Bahçeli'den dikkat çeken sözler! Soyadlarını aynı cümlede böyle kullandı

23.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Yerel seçimlere 68 gün kala gözler İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin Cumhur İttifakı ve CHP'li adaylarında. İstanbul'da Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş ile Turgut Altınok, İzmir'de ise Hamza Dağ ile henüz açıklanmayan CHP'li aday yarışacak. Adayların soyadlarından yaptığı göndermeyle dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'e de "Dersimliler" hitabı üzerinden yüklendi.

Son dakika | Üç büyükşehrin adaylarıyla ilgili Bahçeli'den dikkat çeken sözler! Soyadlarını aynı cümlede böyle kullandı

Son dakika haberi: MHP'nin grup toplantısı başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli TBMM'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kulp'ta kaymakam Burak Akeller'in imamı darbettiği iddiası Bahçeli'nin gündemindeydi. Bahçeli, "Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'in tertemiz alnından öpüyor, onu yetiştiren anasına babasına şükranlarımı sunuyor, Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik edip başarılar diliyorum" dedi.

"PASLI ZİNCİRLER KIRILIP ATILACAK"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 3. demokratik fırsat olan 31 Mart seçimleriyle Türkiye'miz iyice hızlanacak, yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılıp atılacak. 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 386 belde olmak üzere toplamda 1389 belediyenin önümüzdeki 5 yıllık yol haritası Türk milletince belirlenecek. Bu belediyelerden zillete düşenler arınacak, Cumhur'da olanlar şahlanacaktır. "Demlenmiş" CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır.

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"DEMOKRATLIKLARI KÖPRÜDEN GEÇENE KADAR"

  • Adaylarımız milletimizin şimdiden takdirini kazandı. Şu ana kadar partimizin 385 belediye başkan adayı kamuoyuna duyuruldu. Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler bu belediyenin CHP'li yöneticileri tarafından utanç verici kaba güç gösterileri elbette her vicdan sahibi tarafından teyit edilmiştir. Bunların demokratlığı köprüden geçene kadar.

  • CHP'nin genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de "Dersim" diye bir yer yoktur. Olan, tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. Biz önümüzdeki 31 Mart seçimlerinin tarihi önemde olduğunu düşünüyoruz. 31 Mart, 2023 seçimlerinin tamamlayıcı üçüncü halkasıdır.

ADAYLARIN SOYADLARINDAN İLGİNÇ ÇIKIŞ

  • İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altıok değil Altınok mühür vuracak, İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

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  • Şehitlere rahmet okumayıp sonra ufacık bir çizikle darp raporu almak Müslümanca bir tavır değildir. Müslüman yalan söylemez. Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'in tertemiz alnından öpüyor, onu yetiştiren anasına babasına şükranlarımı sunuyor, Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik edip başarılar diliyorum.
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İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNE MHP'DEN ONAY

Toplantının ardından gazetecilerin sorusu üzerine Devlet Bahçeli, MHP'nin İsveç'in NATO üyeliği teklifine TBMM Genel Kurulunda destek vereceklerini de açıkladı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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