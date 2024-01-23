Son dakika | Üç büyükşehrin adaylarıyla ilgili Bahçeli'den dikkat çeken sözler! Soyadlarını aynı cümlede böyle kullandı

Adaylarımız milletimizin şimdiden takdirini kazandı. Şu ana kadar partimizin 385 belediye başkan adayı kamuoyuna duyuruldu. Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler bu belediyenin CHP'li yöneticileri tarafından utanç verici kaba güç gösterileri elbette her vicdan sahibi tarafından teyit edilmiştir. Bunların demokratlığı köprüden geçene kadar.