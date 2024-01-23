Son dakika | Üç büyükşehrin adaylarıyla ilgili Bahçeli'den dikkat çeken sözler! Soyadlarını aynı cümlede böyle kullandı

Son dakika haberi: MHP'nin grup toplantısı başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli TBMM'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kulp'ta kaymakam Burak Akeller'in imamı darbettiği iddiası Bahçeli'nin gündemindeydi. Bahçeli, "Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'in tertemiz alnından öpüyor, onu yetiştiren anasına babasına şükranlarımı sunuyor, Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik edip başarılar diliyorum" dedi.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
Adaylarımız milletimizin şimdiden takdirini kazandı. Şu ana kadar partimizin 385 belediye başkan adayı kamuoyuna duyuruldu. Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler bu belediyenin CHP'li yöneticileri tarafından utanç verici kaba güç gösterileri elbette her vicdan sahibi tarafından teyit edilmiştir. Bunların demokratlığı köprüden geçene kadar.
Toplantının ardından gazetecilerin sorusu üzerine Devlet Bahçeli, MHP'nin İsveç'in NATO üyeliği teklifine TBMM Genel Kurulunda destek vereceklerini de açıkladı.