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Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

06.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki paylaşımları ile çok konuşulan Gonca Vuslateri, oyunculuğu ve tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Katıldığı davetlerde farklı stilini gözler önüne seren Vuslateri, son günlerde giydiği Japon modasını yansıtan takımı içinde oldukça şık görünüyordu. Ünlü oyuncu herkesin kolaylıkla tercih edemeyeceği kıyafeti şahane bir şekilde kombinlemiş. Siz de Japon film karakterleri kadar sevimli ve tarz görünmek istiyorsanız vakit kaybetmeden hazırladığımız önerilere göz atmalısınız!

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Farklı bir tarz oluşturmak ve gittiğiniz her mekânda stilinizle ön plana çıkmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise doğru yerdesiniz. Bohem çizgilerle birleşen etnik desenlerin uyumuyla şahane bir görünüme kavuşabilir, rengârenk elbiselerle enerjik bir imaj çizebilir ve bol kesim parçalar içinde rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz. İşte, günlük yaşamınızda ve özel davetlerde "Bugün ne giyeceğim?" derdinden kurtulmanızı sağlayacak ve sizi kusursuz bir görünüme kavuşturacak kıyafet önerileri!

1. Rahatlığın zirvesini yaşayın

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

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Clandestino Otantik Düğme Detaylı Şalvar Pantolon, şıklığı rahatlıkla birleştirmek isteyenler için harika bir alternatif. Rahat kesimi ve farklı duruşuyla ürünü günlük yaşamınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Geleneksel çizgileri modern detaylar ile birleştirip güncele uyarlayan şalvar pantolonun içinde rahatlığın zirvesini yaşayabilirsiniz. Yumuşacık ve terletmeyen kumaşı sıcak havalarda dâhi konforunuzu bozmaz. Ürünün düşük bel kesimini ön plana çıkarmak ve güncel bir görünüm yakalamak için pantolonu crop'larla kombinleyebilir ya da şile bezi gömlekler ile tamamlayabilirsiniz. Ayakkabı tercihinizi deri babetlerden ya da sandaletlerden yana kullanabilirsiniz.

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2. İddianızı konuşturun

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Ladida Ejderha Desenli Japon Yaka Jakar Elbise ile Japon filmlerindeki güçlü kadın başrollerine aday sizsiniz! Tek parçayla iddianızı kanıtlayabileceğiniz ve stil sahibi kişiliğinizi gözler önüne serebileceğiniz model, geleneksel detaylarla bezeli şahane bir elbise. Japon yaka kesimi, kısa kolları ve dizlerde biten eteği ile zarif bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak modeli konsept partilerde ya da özel davetlerde tercih edebilirsiniz. Ejderha deseni ile hareketlenen Japon Yaka Elbise'yi kombinlemek için aynı tonda bir topuklu ayakkabı tercih edebilirsiniz. Elbisenin ruhuna uygun bir imaj çizmek için saçlarınızı tepeden sıkı bir topuz yapabilirsiniz.

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3. Üzerinizde baharı taşıyın

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Xhan Çiçekli Elbise, gülkurusu renginde büyük çiçek desenleriyle sakura bahçelerini andırıyor! Rahat kesimi ve tiril tiril kumaşıyla günlük kullanım için uygun olan model ile arkadaşlarınızla kahve içmeye gidebilir, alışverişe çıkabilir ya da keyifli pazar kahvaltıları yapabilirsiniz. Kruvaze yakası sayesinde şık bir duruş sergilemenizi sağlayacak model, bel altından açılan eteği ile uçuş uçuş bir görünüm vadediyor. Midi boy elbiseyle romantik bir imaja bürünebilirsiniz. Siyah rengin hâkim olduğu çiçek desenli elbiseyi spor ayakkabılar veya babetlerle kombinleyebilirsiniz. Spor bir tarz oluşturmak için sırt çantası takmayı tercih edebilir, daha şık görünüm için zincirli omuz çantası kullanabilirsiniz.

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4. Cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşun

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Happiness İstanbul Oranj Mavi Desenli Keten Viskon Kimono ile rengârenk bir görünüme kavuşabilir, şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Minimal bir tarza sahip abartısız Japon modasında en çok kullanılan parçalardan olan kimonolar, çabasız şekilde özenilmiş bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Viskon kumaşıyla yaz rüzgârlarını teninizde hissetmenize olanak tanıyacak kimonoyu uygun aksesuarlarla hem spor hem klasik şekilde kombinleyebilirsiniz. Basic bir görünüme kavuşmak için kimonoyu jean pantolon, spor ayakkabı ve sırt çantası ile tamamlayabilirsiniz. Klasik bir görünüm elde etmek için kısa topuklu ayakkabı ve kumaş pantolonlarla kullanabilirsiniz.

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5. Hem sevimli hem etkileyici

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Soyo Ekoseli Pileli Mini Etek, duruşu ve deseni ile gençlik rüzgârları estirmek için birebir. Yaşınız kaç olursa olsun; desenli mini eteğin içinde kendinizi çok daha genç hissedebilir, günceli yakalayan bir görünüm kazanabilirsiniz. Etek, kemerli kesimi ve yüksel beli sayesinde daha ince görünmenize yardımcı olur. Ürünün iddialı mini boyu sayesinde daha uzun görünebilirsiniz. Ekose desenli eteği soğuk havalarda giyerken siyah çoraplar ve kırmızı kazak ile kombinleyebilirsiniz. Yaz ve bahar günlerindeyse beyaz tişörtle şahane bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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6. "Nasıl daha havalı görünürüm?" diyenler için

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Güneşkızı Siyah Yıkamalı Düğmeli Cepli Şalvar Pantolon ile cool imajınızı güçlendirebilir, özgün tarzınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Geleneksel şalvar pantolonu modern çizgilerle buluşturan model, rahatlığı ile göz dolduruyor. Zamansız bir şıklık yakalayabileceğiniz şalvar pantolon, gündüz buluşmalarında farklı tarzınızla tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak. Düğmeleri ve diz kapağı hizasındaki cep detayları ile hareketlenen siyah pantolonu, beyaz basic tişörtle kombinleyebilirsiniz. Görünümünüzü güçlendirmek için siyah bantlı sandaletleri tercih edebilirsiniz. Kombininizi boncuklu bileklikler ve boynunuza taktığınız renkli bir fular ile tamamlayabilir, böylece enerjik bir imaj çizebilirsiniz.

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7. Yazın gelişini siz müjdeleyin

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Eliş Şile Bezi Kırmızı Çiçekli Poplin Tulum, yaz mevsiminin tüm renklerini üzerinde taşıyor. Cıvıl cıvıl çiçek desenleri sayesinde sevimli bir görünüme kavuşabilir, kendinizi hep 19 yaşında hissedebilirsiniz! Ürünün omuzları açıkta bırakan kalın askılı modeli, sıcak havalarda kurtarıcınız olacak. Üst bedenin ortasından geçen bej rengi şerit detayı sayesinde gömlek havasına bürünen tulum, iki farklı parçaymış gibi duruyor. Bel hizasındaki lastik sayesinde ise daha rahat hareket etmenizi sağlıyor. Keyifli sahil yürüyüşlerinde, pazar kahvaltılarında ya da istediğiniz herhangi bir yerde tercih edebileceğiniz tulumu hasır şapkalar ve boncuklu bilekliklerle kombinleyebilirsiniz.

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8. Göz alıcı bir şıklık yakalayın

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Flaneuse Maudy Yırtmaçlı Pantolon ve Gömlek Takım her gardıropta mutlaka bulunması gereken parçalardan biri. Abartılı görünmeden de stil sahibi olunabileceğini kanıtlayan mavi takımla özel günlerinizde "Ben de buradayım!" diyebilirsiniz. Şıklığı detaylarında gizli takımı, dilerseniz ayrı ayrı olarak da kullanabilirsiniz. Kruvaze yakası sırt kısmında kalın şeritlerle birleşen crop kesimli gömlek oldukça şık bir görünüme sahip. Yırtmaç detaylı yüksel bel pantolon ise boyunuzun daha uzun görünmesini sağlar. Esen rüzgârı teninizde hissedebileceğiniz ince kumaşı, yaz davetleri için birebir. Mavi takım ile cool bir tarz oluşturmak için beyaz spor ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

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9. Etekleri dolaptan çıkarma vakti geldi

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

Koton Beli Lastikli Yırtmaçlı Fırfırlı Etek, sevimli bir tarz oluşturmak isteyenler için birebir. Genç ve günceli yakalayan bir kombine imza atmak, Japon filmlerindeki tatlı kız imajına bürünmek istiyorsanız fırfırlı sarı etek şahane bir alternatif. Korse görünümlü yüksel kesim eteği, belinize tam oturur ve daha fit görünmenizi sağlar. Diz üstüne kadar devam eden yırtmacı sayesinde yürürken bile dans ediyormuşçasına zarif bir görünüme kavuşabilirsiniz. Fırfırlı eteği ile eğlenceli imajınızı kombininize yansıtabilirsiniz. Eteği ön plana çıkarmak için beyaz tişörtle kullanabilir, boncuklu halhallar takarak cıvıl cıvıl bir görünüm elde edebilirsiniz.

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10. Havalı bir tarz oluşturun

Son dönemdeki tarzı çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin Japon filmlerini andıran kıyafetini sevenlere alternatif öneriler

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Shotof Çok Renkli Kimono, renklerin gücünü kullanarak havalı görünmek isteyenler için kurtarıcı bir parça. Turuncu rengin hâkim olduğu kimono ile istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Ürünü plaj elbisesi olarak kullanabilir, arkadaşlarınızla alışverişe çıkarken giyebilir ya da şık takılarla kombinleyerek akşam davetlerine katılabilirsiniz. Çok renkli kimono, yuvarlak yakası ve dökümlü kol kesimiyle kusursuz rahatlık vadediyor. Ürünün belindeki kuşak detayı sayesinde belinizi daha ince gösterebilirsiniz. Maksi boyu ve uçuş uçuş eteğiyle havalı bir tarz oluşturabilirsiniz. Günlük yaşamda kullanırken zincirli çanta ve taba renkli sandaletlerle kombinleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
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