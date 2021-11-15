Sonbahar aylarına çok yakışan vintage dekorasyon için ürün önerileri

Vintage dekorasyon ürünleri, geçmiş zamanın ruhunu yansıtmasının yanı sıra insan ruhuna da pozitif enerji verir. Özellikle kapalı alanlarda tercih edilen bu ürünler, ev huzurunun ve rahatlığının birer yansıması gibi. Günümüzde eski zamanlara duyulan özlemle daha da popülerlik kazanan vintage dekorasyon ürünlerinin koltuktan saatlere, halıdan pikaplara kadar çok fazla çeşidi var. Sizin için derlediğimiz bu liste ile vintage dekorasyon alanındaki ürünlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

1. Evini tümüyle vintage yapmak isteyenler için şahane bir parça: Sallanan sandalye



Sallanan sandalye günümüzde çok fazla kullanmıyor olsa da rahatlığı ve şıklığı ile bazı evlerde hâlâ tercih sebebi. Ahşap malzemeden ve krem renkli kumaştan üretilen bu sandalye, özellikle bu yönleriyle vintage ruhunu fazlasıyla yansıtıyor. Hem televizyon izlerken hem bebeğinizi emzirirken hem de kitap okurken tercih edebileceğiniz bu sandalye, evini tümüyle vintage dekorasyon ürünleriyle doldurmak isteyenlerin de bir numaralı tercihi olabilir. Sonbahar aylarında dışarıda yağmur yağarken bir elinizde kahveniz, bir elinizde kitabınızla bu sandalyede oturmak istemez misiniz?

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2. Ahşap oymalı koltuklar vintage dekorasyonunun başyapıtı!

Sandalyeden bahsetmişken koltuklara değinmeden olmaz. Eski dönemlerde çok popüler olan ahşap oymalı koltuklar, vintage dekorasyon öğelerinin başında geliyor. Evinizde vintage ruhunu yaşatmak istiyorsanız tek başına bu koltuğu almanız bile yeterli olabilir. El oyması ile üretilen bu koltuk, puantiyeli deseniyle baktığınız anda sizi maziye götürüyor. Bir de üzerinde oturduğunuzu düşünün! Üçlü koltuk boyutunda olan bu muhteşem koltuk, evinizde ağırladığınız her misafiri de kıskandıracak cinsten. Özel dokuma bir kumaşa ve orta sertlikte yumuşaklığa sahip olan bu koltuğu aldıktan sonra ondan asla vazgeçemeyeceksiniz.

Sade ve ışıltılı renkleriyle tüm eşyalarınızla uyum sağlayabilecek bu koltuğu buradan satın alabilirsiniz.

3. Halı deyip geçmeyin, dekorasyonunuzun en önemli parçası olabilir

Uzun yıllar öncesinden kalmış havası veren eskitme tarzı halılar, son dönemlerde fazlasıyla moda oldu. Zemine koyduğunuz anda ortamın havasını değiştiren halılar, diğer vintage eşyalarla da harika bir uyum yakalıyor. Dijital baskıdan özel dokuma türlerine kadar her bütçeye hitap eden bu halılar, aynı zamanda desen çeşitliliğine sahip ve birçok vintage modeli var. Onlardan biri de 3D Else Halı markasının turuncu ve sarı İran çiçeklerinden oluşan vintage halısı.

Sonbahara uyum sağlayan renkleriyle oldukça şık görünen bu halıyı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Bu örtülerle evinizin her alanında vintage ruhunu yansıtmanız mümkün

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Vintage denildiğinde akla pastel tonlardaki renkler gelse de aslında cıvıl cıvıl renkler de o dönemlerin ruhunu yansıtır. Hindistan'a özgü dikiş tekniğiyle yapılan bu el işi örtüler, eski zamanların Türk motiflerini de andırıyor. Capcanlı renkleriyle eşyalarınızda kontrast yaratarak vintage tarzını daha da vurgulayacak bu örtüleri, dilerseniz televizyon battaniyesi dilerseniz de yatak örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Hem salonunuza hem yatak odanıza uyum sağlayacak bu örtüler iki taraflı olarak da kullanılabiliyor.

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5. Geçmiş zamanın esintileriyle bugüne bakmak mı?

Duvara asılan eşyalar önemsiz gibi görünseler de ev dekorasyonunu tamamlayan asıl parçalar onlar. Duvar örtüleri, levhalar ve saatler gibi birçok örnek verebiliriz. Artık hepimiz zamanı telefonlarımızdan ya da kollarımızdaki saatlerden öğreniyor olsak da hemen hemen her evde duvar saatleri kullanılmaya devam ediyor. Vintage dekorasyon ürünlerinin en çeşitli olduğu alanlardan biri olan duvar saatleri. Özellikle ahşap ve krem rengi saatler o dönemlerin nostaljik ruhunu daha da iyi yansıtıyor.

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6. Bu levhalar hem evinizin de hem kafenizin en güzel aksesuarları olabilir!

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Duvar süsleri, bir mekanın tarzını en güzel yansıtan aksesuarlar arasında. Daha çok kafe ve bar gibi ortamlarda tercih edilen duvar levhaları, mekana girdiğimiz anda bilinçaltımızda bir izlenim oluşturur. Metal levhalardan oluşan bu duvar süslerinin üzerindeki resimler; eğlenceli, hoş ve vintage tarzıyla diğer eşyalarla da güzel bir uyum yakalar. Hem kafe ortamlarında hem de evinizin hemen hemen her bölümünde kullanabileceğiniz bu levhalar, metal olması sebebiyle de kolaylıkla yıpranmaz.

Duvarınıza zarar vermeden çift taraflı bant ile asabileceğiniz bu harika süsleri buradan satın alabilirsiniz.

7. Vintage tabağınızla sunum yapmaya ne dersiniz?

Çiçekler, kuşlar, kelebekler... Vintage dekorasyonlarının olmazsa olmaz desenleri bunlar. Harika desenleriyle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin esintilerini yansıtan vintage dekorasyon ürünleri, kullanıldığı alanda huzur veren bir his yaratır. Tabaklarda sıkça karşımıza çıkan bu desenler sayesinde sofralarınızda vintage bir görünüm yaratabilirsiniz. Ayrıca bu tür tabakları sadece sunumda değil, duvar dekoru olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için kolayca kopmayacak bir ipi tabağın arkasına silikonla sabitleyebilir ve duvarınıza asabilirsiniz. Çift taraflı bantlar da bu konuda işinizi görebilir.

Mavi ve beyazın harika uyumunun vintage öğelerle işlendiği bu tabağı buradan satın alabilirsiniz.

8. Sade, şık ve vintage!

Ev dekorasyonu için alışveriş yaparken gözü ve ruhu yormayan eşyaların tercih edilmesi oldukça önemli. Vintage dekorasyon ürünleri, bu açıdan yerinde bir seçim olabilir. Variant Mobilya'ya ait bu orta sehpa, hem sonbahar hem de vintage ruhunu fazlasıyla yansıtıyor. Meşe odunundan üretilen sehpanın orta kısmındaki detaylarsa ayrı bir nostaljik hava katıyor. Bu sehpayı dilerseniz salonunuzda orta sehpa olarak dilerseniz de televizyon ünitesi olarak kullanabilirsiniz. Dört farklı renk seçeneği olan bu sehpayı eşyalarınızla uyumuna göre tercih edebilirsiniz.

Kaliteli ahşaptan üretilen ve fiyatı çok uygun olan sehpayı buradan inceleyebilirsiniz.

9. Geçmiş anılarınızı, geçmiş zamanı yansıtan kutularda saklayın

Anılarını biriktirenler ve onları unutmak istemeyip tekrar tekrar anmak isteyenler, bu kutular tam size göre. Özel biriyle gittiğiniz sinema biletini, günlüklerinizi ve size verilen özel hediyeleri bu vintage tarzı harika kutularda saklayabilirsiniz. Anı biriktirmekten hoşlanmıyorsanız bu kutuları makyaj malzemesi, takı ya da toka kutusu olarak da kullanabilirsiniz. Ahşap malzemeden üretilen bu el yapımı kutular ile yaşam alanınızı çok daha şık bir hale getirebilirsiniz. Küçük olan kutuyu büyük olanın içinde saklayarak yerden de tasarruf edebilirsiniz.

İkili olarak satılan ve vintage tarzıyla gözleri büyüleyen kutulara buradan ulaşabilirsiniz.

10. Vintage dekorasyonunun olmazsa olmaz parçalarından biri: Pikap!



Şöyle bir hayal edin. Sonbahar mevsimindesiniz ve dışarıda sakin bir yağmur yağıyor. Bir yandan ağaçlar sararmış yapraklarını döküyor. Sallanan sandalyenizde battaniyenize sarılmış bir şekilde kahvenizi yudumlarken arka fonda pikabınızda harika bir eski parça çalıyor. Vintage ruhunu bundan daha fazla yaşatan bir şey olamaz! Geçmişteki müzik dinleme yöntemleriyle nostaljik parçaları dinlemek bile ruhunuzda vintage esintisi yaratır. Öyleyse dekorasyonunuzu tamamlayacak bir pikaba sahip olmak istemez misiniz?

Sonbahar renkleriyle çok uyumlu olan bu pikaba bir göz atın. Üstelik birden fazla renk seçeneği de mevcut

