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Bugüne özel Pull&Bear Süper Marka Günü indiriminden sizin için seçtiğimiz en trend 10 parça

13.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar modasının en trend ürünlerini keşfetmek ister misiniz? Hazır bugüne özel, en sevilen giyim markalarından biri olan Pull&Bear'da Süper Marka Günü indirimi de varken sizin için gardıropları güzelleştirecek en trend 10 parçayı seçtik. İşte o ürünler!

Bugüne özel Pull&Bear Süper Marka Günü indiriminden sizin için seçtiğimiz en trend 10 parça

Sonbahara merhaba derken gardıropları yenileme zamanı geldi. Birbirinden güzel, rengarenk parçalar vitrinlerdeki yerlerini aldı. Yeni sezon ürünlerinde büyük indirimler de başladı. Siz de gardırobunuzu sonbahar modasına uygun hale getirmek isteyenlerdenseniz aramıza hoş geldiniz. Bugüne özel Pull&Bear Süper Marka Günü indirimini görünce sonbahar modasının en trend 10 ürününü sizin için seçtik. Haydi detaylara geçelim.

1. Pull & Bear Kapüşonlu Kolej Sweatshirt, Erkek

Adsız tasarım - 2022-09-13T140258.014

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün çok iyi. Ancak bir beden büyük alınmalı."

  • "Çok kaliteli, güzel bir ürün. Herkese tavsiye ederim."
Ürünleri İncele

2. Pull & Bear Suni Yünlü Biker Mont, Kadın

Adsız tasarım - 2022-09-13T140704.957

Kullanıcı yorumları:

  • "Kızlar harika bir mont. İçi yumuşacık. Ben XS giyiyorum normalde. Ama kazaklarla giyebileyim diye S aldım. Boyu belimin biraz altına geldi crop olmasını istemiyordum. Ben bayıldım renk olarak da yumuşaklık olarak da harika. Kesinlikle fiyat performans ürünü."

  • "Pull Bear farkıyla... Her zamanki gibi mükemmel."
Ürünleri İncele

3. Pull & Bear 3’lü Beli Neon Logolu Boxer Paketi

Adsız tasarım - 2022-09-13T141006.974

Kullanıcı yorumları:

  • "Kaliteli bir ürün."

  • "Çok güzel. Çok beğendim."
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4. Pull & Bear Kısa Bohem Elbise

Adsız tasarım - 2022-09-13T141248.048

Kullanıcı yorumları:

  • "Beyazı biraz iç gösteriyordu ama bu rengi harika olmuş, tam beden alınabilir."

  • "Kızım için aldık.Çok hoş gerçekten."
Ürünleri İncele

5. Pull & Bear Retro Casual Spor Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2022-09-13T141544.120

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok tarz duran rahat bir ayakkabı. Tam kalıp alabilirsiniz."

  • "Görünüş olarak süper ve çok rahat bir ayakkabı."
Ürünleri İncele

6. Pull & Bear Alçak Topuklu Tırtıklı Tabanlı Tek Renk Bot, Kadın

Adsız tasarım - 2022-09-13T141806.936

Kullanıcı yorumları:

  • "Muhteşem rahat ve günlük kullanım için mükemmel seçim."

  • "Aşırı rahat ve aşırı tarz duran bir çizme bayıldım. Tam göründüğü gibi geldi, kendi numaranızı alabilirsiniz."
Ürünleri İncele

7. Pull & Bear Kısa Kollu Premium T-shirt, Erkek

Adsız tasarım - 2022-09-13T142104.106

Kullanıcı yorumları:

  • "Kardeşime hediye olarak aldım çok beğendi. Tam onun tarzı. Bizimki bol giymeyi seviyor diye L aldım. Normalde M giyer güzel oldu."

  • "Ürün gerçekten acayip güzel ve kaliteli. Dokusu çok güzel."
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8. Pull & Bear Mom Fit Basic Jean, Kadın

Adsız tasarım - 2022-09-13T142319.916

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok güzel. Kalıbı, rengi mükemmel."

  • "Taş gibi pantolon, kendi bedeninizi alabilirsiniz."
Ürünleri İncele

9. Pull & Bear Kareli Ince Ceket, Erkek

Adsız tasarım - 2022-09-13T142724.995

Kullanıcı yorumları:

  • "Duruşu, dokusu her şeyi harika."

  • "İyi ki almışım dediğim bir ürün. Çok tarz duruyor."
Ürünleri İncele

10. Pull & Bear Zebra Desenli Kol Çantası

Adsız tasarım - 2022-09-13T142537.952

Kullanıcı yorumları:

  • "Küçükte değil ideal büyüklükte. İçine çok şey sığdırırsınız fakat görüntüsü küçük ve kibar. Boyu da ayarlanabiliyor."

  • "Çok geniş. Rengi dokusu, çok güzel bir çanta. Bu kadar beklemiyordum açıkçası."
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Bakmadan geçmeyin

Süper Marka Günü kapsamındaki Pull&Bear ürünlerinin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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