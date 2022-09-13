Bugüne özel Pull&Bear Süper Marka Günü indiriminden sizin için seçtiğimiz en trend 10 parça

"Kızlar harika bir mont. İçi yumuşacık. Ben XS giyiyorum normalde. Ama kazaklarla giyebileyim diye S aldım. Boyu belimin biraz altına geldi crop olmasını istemiyordum. Ben bayıldım renk olarak da yumuşaklık olarak da harika. Kesinlikle fiyat performans ürünü."