Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot’u kimse durduramadı! Yatağa uzanıp iç çamaşırıyla poz verdi

Sosyal medyada yalaşık 10 milyon takipçisi bulunan Mathilde Tantot yine Instagram’ın limitlerini zorlamayı sürdürüyor. Sosyal medyada sıklıkla cesur pozlarıyla gündeme gelen Tantot, abonelerine özel olarak paylaşım yaptığı OnlyFans hesabının dışında Intagram’da da cesur pozlarla yerini alıyor. Fenomen isim son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda bluzunu yukarı doğru kıvırıp altında sadece iç çamaşırı varken çekilen bir karesini paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Tantot, köpeğinin göbeğine patilerini koyduğu bir anı gösterdi. Fenomen ismin samimi halleri hayranlarının bazıları tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise tepkiyle karşılandı.