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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot’u kimse durduramadı! Yatağa uzanıp iç çamaşırıyla poz verdi

16.05.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozları sayesinden adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Mathilde Tantot yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim yatağa uzanarak iç çamaşırıyla verdiği pozda köpeğinin göbeğine patilerini koyduğu bir anını paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot’u kimse durduramadı! Yatağa uzanıp iç çamaşırıyla poz verdi

Sosyal medyada yalaşık 10 milyon takipçisi bulunan Mathilde Tantot yine Instagram’ın limitlerini zorlamayı sürdürüyor. Sosyal medyada sıklıkla cesur pozlarıyla gündeme gelen Tantot, abonelerine özel olarak paylaşım yaptığı OnlyFans hesabının dışında Intagram’da da cesur pozlarla yerini alıyor. Fenomen isim son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda bluzunu yukarı doğru kıvırıp altında sadece iç çamaşırı varken çekilen bir karesini paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

kapak yeni mathilde

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Tantot, köpeğinin göbeğine patilerini koyduğu bir anı gösterdi. Fenomen ismin samimi halleri hayranlarının bazıları tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise tepkiyle karşılandı.

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