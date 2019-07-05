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Sözleşmelilerden, milletvekillerine 'eşitlik' mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:55 | Son Güncelleme

 TARIM-Orman Birliği Çalışanları Sendikası (Toç Bir-Sen) ve Memur-Sen üyesi yaklaşık 50 sözleşmeli personel, TBMM'de kabul edilen yasa teklifi ile sözleşmeliler arasında eşitsizlik oluştuğunu iddia ederek, bu durumun düzeltilmesi için  milletvekillerine mektup gönderdi.

Sözleşmelilerden, milletvekillerine 'eşitlik' mektubu

Zafer BARIŞ/ KAYSERİ, (DHA) - TARIM-Orman Birliği Çalışanları Sendikası (Toç Bir-Sen) ve Memur-Sen üyesi yaklaşık 50 sözleşmeli personel, TBMM'de kabul edilen yasa teklifi ile sözleşmeliler arasında eşitsizlik oluştuğunu iddia ederek, bu durumun düzeltilmesi için milletvekillerine mektup gönderdi.
Kayseri Garı yakınındaki PTT şubesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına Toç Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Murat Kuzkale, basın açıklaması yaptı. Kuzkale, "Toç Bir-Sen ve Memur-Sen olarak TBMM'de kabul edilen ve sözleşmeli personeli 'öz' ve 'üvey evlat' diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi noktasında sesimizi duyurmak için bir araya geldik" dedi.
Geçtiğimiz günlerde TBMM'de sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den, 3+1'e düşürülmesine yönelik yasanın kabul edildiğini hatırlatan Kuzkale, şunları söyledi:
"İçinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa teklifi kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede, diğer kamu kurumlarında ve unvanlarında görev yapan personelin yer almaması, hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade, sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir. Yıllardır 'İş güvencesi kırmızı çizgimizdir' diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B'li (sözleşmeli) kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme, hiçbir şekilde kabul edilemez."
Basın açıklamasının ardından yaklaşık 50 sözleşmeli personelin yazdığı mektuplar, TBMM’ye gönderilmek üzere PTT görevlilerine teslim edildi.
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Sözleşmelilerden, milletvekillerine 'eşitlik' mektubuSözleşmelilerden, milletvekillerine 'eşitlik' mektubuSözleşmelilerden, milletvekillerine 'eşitlik' mektubuSözleşmelilerden, milletvekillerine 'eşitlik' mektubu

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