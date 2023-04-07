Sporcu beslenmesi nasıl olmalı, enerji ihtiyacını karşılayacak besinler nelerdir? Düzenli spor yapanlar için beslenme önerileri

Sağlıklı olmak için spor yapmak büyük bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte spor yaparken kullanılan enerji fazla olduğu için beslenme düzenine de dikkat edilmektedir. Bundan dolayı sporla uğraşan kişilerin sporda beslenme konusunda farkındalık kazanmaları önem taşımaktadır. Söz konusu olan sporcu beslenmesi, sporcuların yapmış oldukları spor alanına yönelik olarak antrenmanlarının ve spor esnasındaki performanslarının daha verimli olabilmesi adına oluşturulan kişiden kişiye değişebilen bir beslenme programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangi spor olursa olsun yapılan spordan etkili sonuç alabilmek, daha sağlıklı bir yaşam sürmek ve daha fit bir görünüme sahip olmak için egzersizin yanında beslenme de oldukça önemlidir. Aynı zamanda dayanıklılığın artması, konsantrasyonun sağlanması ve üst düzey verim alabilmek adına yeri büyük olan sporcular için beslenme önerileri nelerdir?
Sporcular için hazırlanan beslenme programları normal bir beslenme programından farklılaşmaktadır. Sporculara özel beslenme programında cinsiyet, yaş, egzersizin ne düzeyde olduğu, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık durumu gibi pek çok etken belirleyici olmaktadır. Bununla birlikte sporcunun hangi dalda spor yaptığı da değerlendirilir. Tüm bunlara uygun olarak uzman kontrolünde en doğru program hazırlanır.
Burada önemli olan bir diğer husus da sporcular için beslenme düzeni oluştururken yapılan sporun günlük enerji alımına etkisi göz önünde bulundurulmaktadır. Her spor dalına özgü bir beslenme düzeninden bahsedilebileceği gibi bu programlar kişiden kişiye de değişmektedir. Sporcu beslenmesi temelde sporcunun sağlığını korumakla beraber mevcut potansiyelini de en üst düzeye çıkarmaya yönelik olmaktadır. Bu sebeple az ya da dengesiz bir beslenme sporcunun göstermiş olduğu performansı etkileyecektir. Sporcu beslenmesinde genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar ve sporcular için beslenme önerileri:
Sporcular için hazırlanan bir kahvaltının oldukça geniş seçeneklere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kişinin vücudundaki kas oranına ve yapmış olduğu spora göre bu seçenekler farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu ise besin değerleri olmaktadır. Bir sporcu kahvaltısında yer alabilecek besinler ise şu şekildedir:
Vücudun harcadığı enerji miktarı antrenmanın yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Burada önemli olan harcanan bu enerjinin yerine geri konulmasıdır. Enerji ihtiyacını karşılayacak besinleri ve spor yaparken nasıl beslenmeli konusunda mutlaka olması gereken besinler:
Sporcular için hazırlanan beslenme programları kişiye özel olmaktadır. Belli kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan beslenme listeleri sporculara bu konuda yardımcı olmaktadır. Kişiye özel olarak hazırlanan programlar yapılan sporun daha verimli olmasını sağlamaktadır. Genel çerçeveyle örnek bir sporcu beslenme listesinden şu şekilde bahsedebiliriz:
Kahvaltı:
Ara Öğün:
Öğle Yemeği :
Ara Öğün:
Akşam Yemeği :
Ara Öğün: