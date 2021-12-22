Sunumsuz olmaz diyenlere birbirinden güzel yılbaşı hediyesi paketleri ve farklı paketleme stilleri

Yılbaşı hediyesi, yeni yıla mutlu başlamak için harika bir sebep. Sevdiklerinize aldığınız hediyeleri yılbaşı konseptine göre paketlemek, daha ilk görüşte onları sevindirebilir. Basit malzemelerle evde hediye paketi hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Hatta hediyenizi daha da özenli ve anlamı hale getirmenin en iyi yolu, kendi paketinizi hazırlamak olabilir. Zamanı olmayanlar için hazır hediye paketleri de var elbette. Yılbaşı ruhunu yansıtan birbirinden güzel hediye paketlerini size sunacağız ama öncelikle evde hediye paketi nasıl yapılır, onu anlatalım.

El emeği göz nuru hediye paketi yapımı

Size, basit bir kese kağıdını mükemmel bir hediye paketine çevirebileceğiniz söylesek ne dersiniz?

Aldığınız hediyeyi kese kağıdıyla kaplayın, paketi süslemek için jüt ip kullanın.

Jüt ipi paketin etrafına sarın, kurdele şeklinde bağlamadan önce ipe kurutulmuş limon dilimi ya da tarçın kabuğu takın. Hiçbirini bulamazsanız küçük bir yapay çiçek ya da yemyeşil yaprakları olan küçük bir dal parçası bile takabilirsiniz. Bu yöntemle sadelik ve doğallığın getirdiği büyüleyici bir havaya sahip hediye paketi elde edebilirsiniz.

Pakete biraz daha hareket katmak istiyorsanız sulu boyalardan yadım alabilirsiniz.

Kese kağıdını sulu boya ile istediğiniz gibi renklendirebilir, küçük puantiyeler ekleyebilirsiniz.

Sevdiklerinize küçük boyutlu hediyeler aldıysanız tatlı bir hediye paketi önerimiz daha var.

Bunun için tek ihtiyacınız, renkli kartonlar.

Kartonu hediyenizin boyutuna göre ayarlayarak rulo haline getirin, ardından hediyenizi içerisine koyun.

Ruloyu kapatmak için alt ve üst kenarlarını birbirlerinin üzerini örtecek şekilde katlayın ve bantla sağlamlaştırın. Böylece rulo şeklinde tatlı bir hediye kutusu elde edebilirsiniz.

Kutuyu süslemek için farklı renk kartondan yıldız ve kalp gibi şekiller kesebilir ve kutunun üzerine yapıştırabilirsiniz.

Paketi süslemek için gerçekten tatlı bir şey de kullanabilirsiniz. Mesela küçük bir lolipop.

Renkli bir lolipopu paketi süsleyeceğiniz ipe takabilir, sevdiklerinizi daha hediyeyi açmadan neşelendirebilirsiniz. Sonuçta lolipopu kim sevmez ki?

Hediyeyi kaplamak için kağıt ve kartona alternatif bir yöntem daha var. Evde kullanmadığınız kumaş ve örgü parçalarıyla da hediyenizi kaplayabilirsiniz.

Küçük hediye kutusunu yumuşacık bir örgü veya pamuklu kumaşa sarılıp kaplanması çok tatlı olabilir. Hatta bu hediye kaplama yöntemi, Japonların vazgeçilmez bir geleneği.

Son olarak yaptığınız pakete hediyeyi vereceğiniz kişinin isminin yazılı olduğu küçük bir kart ve not iliştirmeyi unutmayın. Bu küçük jestle sevdiklerinizi özel hissettirebilirsiniz.

Herkesin hediye paketi yapmaya zamanı olmayabilir. Hazır paketlerle de özel bir hediye hazırlayabilirsiniz. Şimdi biraz da hazır paketlerden bahsedelim.

1. Ekoseli bir kutu, yılbaşı hediyesi için ideal

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Sevdiklerinize aldığınız yeni yıl hediyesini yılbaşı temasına uygun hale getirmek istiyorsanız size güzel bir önerimiz var. Euro Flora Ekoseli Yılbaşı Kutusu, tam çam ağacının altına konulacak bir hediye için üretilmiş gibi. Kalınlığı ve sağlamlığıyla kaliteli bir görünüme sahip olan kutuyla daha hediyeyi verdiğiniz ilk anda sevdiklerinizi özel hissettirebilirsiniz. Ekoseli motifi ve renkleriyle yılbaşı heyecanını temsil eden kutu, hediyenizin değerini artıracak güçte. Genişliği sayesinde büyük hediyeleri içine koyabilir ya da küçük ve farklı armağanları bir araya toplayarak bu kutuyla hediye edebilirsiniz.

Buraya tıklayarak yılbaşı temalı kutuyu satın alabilirsiniz.

2. Küçük armağanlar dağıtabilmeniz için hediye torbası kullanabilirsiniz

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Sevdiklerinizin her birine küçük birer hediye vermek isteyen gönlü güzel insanlardansanız hediye torbasına ihtiyacınız olabilir. Wellxunk Hediye Torbaları, herkesi hediye dağıtmaya teşvik edecek kadar güzel. Yılbaşını temsil eden renk ve figürlerle süslenen torbalar, kalabalık aile ya da arkadaş çevresine hediye dağıtmak için uygun. Sevimli torbalar, kolye ve anahtarlık gibi küçük hediyeleri paketlemenize imkan tanır. Yılbaşında şeker ve kurabiye gibi ağız tatlandıran yiyecekler dağıtmak için de ideal. Ürünün içerisinde bulunan Noel çıkartmaları, torbanın ağzını kapatmanızı sağlar.

Hediye dağıtarak dostlarını mutlu etmeyi sevenlerin bayılacağı hediye torbasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3. Bu kutu, hediyenizi bile gölgede bırakabilir

Öyle hediye kutuları vardır ki açmaya kıyamazsınız. Kürkçü Dükkanı Carnelian Hediye Kutusu da onlardan biri. Parlak kırmızı kartonu, yeşil kurdelesi ve süsleriyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan kutu, yılbaşı için ideal. Özenle hazırlanmış hediye kutusu aynı zamanda merak uyandırıcı. Ürünle hediyenizin değerini artırabilir, yılbaşında sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Büyük boyutlu hediyeler için de oldukça ideal. Tabii sadece büyük hediyeler için kullanmak zorunda değilsiniz. Küçük hediyeleriniz için size bir önerimiz var. Kutuyu kar tanesini anımsatan boncuk köpüklerle doldurabilir, hediyelerinizi bu köpüklerin içine saklayabilirsiniz.

Buraya tıklayarak ışıl ışıl parıldayan hediye kutusunu yakından inceleyebilirsiniz.

4. Bu yıl hediyeler Noel Baba'dan!

Yılbaşı denince akla ilk gelenlerden biri, Noel Baba. Bu nedenle yılbaşı konseptlerinin olmazsa olmazı. Yeni yılla özdeşleşen figürü hediye kutunuzda da tercih edebilirsiniz. Masalsı Concept Noel Baba Kutusu, bu gece için iyi bir tercih olabilir. Torba şeklindeki kırmızı kutuya küçük boyutlardaki hediyelerinizi koyarak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Ürün, çocukların da kalbini çalabilir. Çocuklarınızın yeni yıl dileklerini Noel Baba hediye kutusuyla gerçekleştirebilirsiniz.

Görünce yüzde tebessüm oluşturan Masalsı Concept Noel Baba Kutusu'nu incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

5. Büyük hediyeler için tatlı bir kutu

Sevdiklerinize büyük boyutlu hediyeler aldınız ve hediye kutusu bulamıyor musunuz? Beysüs Hediye Kutusuyla arayışınıza son verebilirsiniz. 31 cm genişliğe, 23 cm ene ve 12 cm derinliğe sahip olan kutuya birçok hediye sığabilir. Karton kutuya özel oymalı şekilde yapılan çam ağacı motifi ve güzel kırmızı kurdelesi ile yılbaşı hediyesi için oldukça uygun. Merak uyandırıcı kutu, şık duruşuyla sevdiklerinizi özel hissettirebilir. Özenle seçtiğiniz hediyeye bu şık kutuyla son dokunuşu yapabilirsiniz.

Buraya tıklayarak yılbaşı enerjisini üzerinde taşıyan büyük hediye kutusunu sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Sıra dışı hediye paketleriyle geceye damganızı vurabilirsiniz

Farklı formda bir kutuya ne dersiniz? Surflyee hediye kutuları gerçekten sıra dışı tasarıma sahip. Küçük kutular; şekilleri, katlanma kısımları ve kurdeleleri, kısacası her şeyi ile oldukça dikkat çekici. Düz bir zarf şeklinde gelen ürünü gösterilen talimatlara göre kolayca kutu haline dönüştürebilir, içerisinde istediğiniz hediyeyi koyarak kurdeleyle bağlayabilirsiniz. Tatlı kutuları bardak, parfüm ve kozmetik ürünü gibi birçok hediye için kullanabilirsiniz. Onunla dağıtacağınız hediyeler, daha ilk anda ortamın havasını değiştirerek herkesi mutlu edebilir.

Gözlerden kalp çıkaran kutuları buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

7. Pamuklu bez keselere ne dersiniz?



Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Kutu ve kartonların yanı sıra çok bilinmeyen ama oldukça dikkat çeken bir hediye paketi daha var; pamuklu bez keseler. Vuggage Bez Hediye Kesesi, yılbaşı hediyeleri için en ideal ürünlerden biri. Kese; kırmızı zikzak şeklindeki deseni, siyah kurdelesi ve yumuşak dokusuyla hediyelerinize samimiyet katabilir. %100 pamuk ile üretilen keseler, hediye kutularına güzel bir alternatif olabilir. 28 cm uzunluğundaki ürünleri kitap, oyuncak ve tişört gibi birçok hediye için kullanabilirsiniz.

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