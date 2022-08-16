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Sütüm az geliyor diye üzülmeyin! Anne sütünü arttıracak besinler

16.08.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne sütü bebeğin sağlığı için çok büyük önem taşımaktadır. Ancak gelen anne sütü miktarları kişiye göre değişiklik göstermektedir. Uzmanlar anne sütünü arttırmak için çeşitli gıdalar yenilmesini öneriyorlar. Anne sütü nasıl artar diye düşünüyorsanız bu gıdalar ile anne sütünü arttırabilirsiniz.

Sütüm az geliyor diye üzülmeyin! Anne sütünü arttıracak besinler

Anne sütü hem bebeğin fiziksel sağlığı hem de anne ve bebek arasındaki duygusal bağ için oldukça önemli. Bebeklerin gelişimine ve büyümesine katkı sağlayan anne sütünün özellikle ilk 6 ay verilmesine özen göstermek gerekiyor. Ancak anne sütü bazı nedenlere bağlı olarak istenilen miktarda gelmeyebiliyor. Uzmanlar anne sütünü arttırmak için annelerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN BESİNLER

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Maden suyu: Bol miktarda mineral içeren tamamen doğal olan maden suları, kan basıncını düzenler, vücut dengesini sağlar ve annenin süt üretiminin artmasına katkıda bulunur.

Yeşil yapraklılar: Emzirme sırasında annenin bol miktarda enerjiye ihtiyacı vardır. Ispanak, ısırgan, karalahana, dereotu, marul, maydanoz, roka, semizotu gibi yeşil yaprak sebzeler bol miktarda vitamin ve mineral barındırırlar. Anneye ihtiyaç duyulan kaloriyi sağlarlar. Aynı zamanda fitoöstrojen içeren bu sebzeler süt üretimini arttıran hormonların salgılanmasına katkı sağlar.

Fesleğen: Bol miktarda C ve K vitamini bulundurur. Annenin stresinin azalmasına ve süt üretiminin artmasına yardımcı olur.

Yulaf: Yüksek oranda demir içerir. Kan basıncını düzenler. Bu sayede anneyi sakinleştirir, olası stresi azaltır. Stresli durumlarda baskılanan oksitosin ve prolaktin hormonlarının tekrar salgılanarak süt oluşumunun artmasını sağlar. Aynı zamanda yulaf sütün kanallarla ilerlemesine yardımcı olur.

Havuç: Fitoöstrojen bir bitkidir. Ayrıca bol miktarda beta karoten ve A vitamini içerdiğinden anneye enerji sağlar.

Protein: Kırmızı et, keçi sütü, kefir, köy yumurtası, ev yoğurdu, humus, nohut, mercimek, fasulye, barbunya bol miktarda protein bulundurur. İyi birer enerji kaynağıdır.

Tahin: Her gün bir çorba kaşığı tahin pekmezle ya da salataya eklenerek kullanımı süt üretimini artırır.

Somon balığı: Omega 3 bakımından zengin olan somon balığı süt üretimini sağlayan hormonların aktifleşmesini sağlar.

Susam: Yoğun miktarda kalsiyum ve yararlı yağlar içerir. Düzenli kullanımda süt üretimini ve kalitesini arttırır.

Kuruyemişler: Ceviz, fındık, kuru incir, badem hamilelikte olduğu kadar doğum sonrasında da önemlidir. Enerji veriri ve süt üretimini arttırır. Günde 3-4 adet ceviz, 8-10 adet fındık yenilebilir.

Kimyon: Gaz problemini azaltır ve anne sütünü arttırır.

Sarımsak: Emziren anneler için sarımsak oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olan sarımsağın bebeğin uzun süre emzirilebilmesini sağladığı biliniyor.

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