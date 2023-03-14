KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sütyensiz yaptığı paylaşımda gizli yeteneğiyle sosyal medyada gündem oldu! "Göğüslerimi esnetme numaram herkesi şaşırtıyor"

Sütyensiz yaptığı paylaşımda gizli yeteneğiyle sosyal medyada gündem oldu! "Göğüslerimi esnetme numaram herkesi şaşırtıyor"

14.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar sütyen giyilmesi için dayatılan baskılara karşı çıkarak diğer kadınlara destek olmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorlar. Sütyensizler kulubü üyesi olduğunu paylaşan bir anne yaptığı paylaşımda göğüslerini esnetme yeteneğini göstererek izleyenleri şok etti.

Sütyensiz yaptığı paylaşımda gizli yeteneğiyle sosyal medyada gündem oldu! "Göğüslerimi esnetme numaram herkesi şaşırtıyor"

Kaylee Rae isimli genç anne TikTok'ta giderek yayılan sütyen kullanmama akımına katılarak kendi videosunu paylaştı. Videoda Kaylee, çektiği videoda gizli yeteneğini gösterebilmek için göğüs dekoltesinin çoğunu gösteren açık bir üst giydi.

Ekran görüntüsü 2023-03-14 150744

Ekran görüntüsü 2023-03-14 150754

Genç anne göğüslerini esnetmek için daha küçük göğüs kaslarını kullandı. İnanılmaz yeteneğiyle, onları aynı anda, ayrı ayrı ve farklı yönlerde hareket ettirmeyi başardı.

Ekran görüntüsü 2023-03-14 150846

Video, gizli yeteneğine şaşıran binlerce takipçisi tarafından izlendi. Bir TikTok kullanıcısı, "Aman Tanrım, hile yapıyorlar" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-03-14 150935

Başka kullanıcılar ise "Bunu nasıl yapıyorlar.", "Çok yeteneklisin." yorumlarında bulunarak genç anneye övgüler yağdırdılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her kadının yaşadığı durumlar! Erkekler asla anlayamıyorHer kadının yaşadığı durumlar! Erkekler asla anlayamıyor
Vücudunu cesurca paylaşarak gençlere meydan okuduVücudunu cesurca paylaşarak gençlere meydan okudu
Torunu bile var... 20 yaşındaki erkekler numarasını istiyorTorunu bile var... 20 yaşındaki erkekler numarasını istiyor
Anahtar Kelimeler:
tiktok sütyen anne genç kadın video yetenek isim eo sütyensiz

En Çok Okunan Haberler

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Konya'da yaşananlara sert tepki! "Erkek müritlerini taciz eden..."

Konya'da yaşananlara sert tepki! "Erkek müritlerini taciz eden..."

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı

İç çamaşırlarıyla sokağa çıktılar! Bu trend TikTok'u salladı

İç çamaşırlarıyla sokağa çıktılar! Bu trend TikTok'u salladı

Büyükanne güzellik yargılarına karşı çıkarak vücudunu paylaştı

Büyükanne güzellik yargılarına karşı çıkarak vücudunu paylaştı

Rapunzel saçlarının basit sırrını açıkladı! Sağlıklı saçlar için...

Rapunzel saçlarının basit sırrını açıkladı! Sağlıklı saçlar için...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.