Sütyensiz yaptığı paylaşımda gizli yeteneğiyle sosyal medyada gündem oldu! "Göğüslerimi esnetme numaram herkesi şaşırtıyor"

Kaylee Rae isimli genç anne TikTok'ta giderek yayılan sütyen kullanmama akımına katılarak kendi videosunu paylaştı. Videoda Kaylee, çektiği videoda gizli yeteneğini gösterebilmek için göğüs dekoltesinin çoğunu gösteren açık bir üst giydi.

Genç anne göğüslerini esnetmek için daha küçük göğüs kaslarını kullandı. İnanılmaz yeteneğiyle, onları aynı anda, ayrı ayrı ve farklı yönlerde hareket ettirmeyi başardı.

Video, gizli yeteneğine şaşıran binlerce takipçisi tarafından izlendi. Bir TikTok kullanıcısı, "Aman Tanrım, hile yapıyorlar" dedi.

Başka kullanıcılar ise "Bunu nasıl yapıyorlar.", "Çok yeteneklisin." yorumlarında bulunarak genç anneye övgüler yağdırdılar.

