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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Sonunda halkın sesi 12. kattan duyulmuş

16.04.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sosyal medyada yazdıklarıyla gündem oldu. Suriyeli sığınmacılar için aldığı kararlar ve çıkışlarıyla adından söz ettiren Özcan, Kılıçdaroğlu'nun bir videosunu paylaşarak, "Sonunda halkın sesi 12. kattan duyulmuş… Güzel bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Sonunda halkın sesi 12. kattan duyulmuş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, "Sonunda halkın sesi 12. kattan duyulmuş… Güzel bir başlangıç." ifadelerini kullandı. Özcan'ın paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu, hükümetin sığınmacıların politikasını eleştiriyor.

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ÖZCAN'IN SIĞINMACILARLA İLGİLİ KARARLARI

Suriyelilere yönelik mülteci karşıtı açıklama ve uygulamalarıyla adından söz ettiren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı. Belediye bütçesinden yardımı kestikleri halde bile yabancı uyruklu kişilerin şehirden gitmediklerini söyleyen Özcan, ''Bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı.

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SIĞINMACILARIN EVLİLİKLERİ

Bolu Belediye Başkanı Özcan, ayrıca nikah tarifeleri ile ilgili kararlarıyla da çok konuşulmuştu. Özcan, kentte evlenecek taraflardan 'birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücretinin 100 bin lira olacağını' söylemişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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