Tarih verildi! Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, ülke genelinde uygulanan tedbirlerde gevşeme planına ilişkin ortaklaşa basın toplantısı düzenledi.

NORMALLEŞME PLANINDA DÖRDÜNCÜ AŞAMAYA GEÇİLİYOR

Başbakan Rutte, 28 Nisan'da başlayan normalleşme planında dördüncü aşamaya 26 Haziran'dan itibaren geçileceğini bildirdi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Rutte, sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda maske takılmasına devam edileceğini kaydetti.

Rutte, 26 Haziran itibarıyla normalleşmede büyük bir adım atılacağını ifade ederek, "1,5 metre sosyal mesafeye uymak kaydıyla neredeyse her şey serbest." dedi.

Hijyen ve 1,5 metre sosyal mesafe kurallarına uyma şartında değişiklik olmayacağını vurgulayan Rutte, ayrıca henüz aşı olmayan ve yazın seyahat edeceklere ücretsiz koronavirüs testi yapılacağını açıkladı.

26 HAZİRAN'DAN İTİBAREN GEVŞETİLEN TEDBİRLER

Amatör spor müsabakaları 26 Haziran'dan itibaren yapılabilecek. Eğlence sektörü normal çalışma saatlerine dönebilecek. Sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.