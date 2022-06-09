Tartışma yaratan "alevi-sünni" açıklamalarının ardından yeni gelişme! Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Oral'ı kabul edecek

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri siyaset gündeminin tartışma yaratan konularından bir tanesi oldu. Oral, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı "Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" demişti. Oral'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir açıklama yapmış ve özür dilemişti. Akşener açıklamasında, "Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Oral'ın, TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

KILIÇDAROĞLU, ORAL'I PARTİ GENEL MERKEZİNDE KABUL EDECEK

Son olarak gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre; Oral'ın Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemek için randevu istediği ve Kılıçdaroğlu'nun Oral'ı yarın parti genel merkezinde kabul edeceği öğrenildi.



