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Tartışma yaratan "alevi-sünni" açıklamalarının ardından yeni gelişme! Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Oral'ı kabul edecek

09.06.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri olmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de açıklama yaptığı ve özür dilediği sözlerin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Kılıçdaroğlu, kullandığı ifadeler nedeniyle özür dilemek için kendisinden randevu isteyen İYİ Partili Oral'ı yarın parti genel merkezinde kabul edecek.

Tartışma yaratan "alevi-sünni" açıklamalarının ardından yeni gelişme! Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Oral'ı kabul edecek

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri siyaset gündeminin tartışma yaratan konularından bir tanesi oldu. Oral, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı "Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" demişti. Oral'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir açıklama yapmış ve özür dilemişti. Akşener açıklamasında, "Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Oral'ın, TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

KILIÇDAROĞLU, ORAL'I PARTİ GENEL MERKEZİNDE KABUL EDECEK

Son olarak gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre; Oral'ın Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemek için randevu istediği ve Kılıçdaroğlu'nun Oral'ı yarın parti genel merkezinde kabul edeceği öğrenildi.

Akşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! İYİ Partili Oral'ın sözleri tartışmalara yol açmıştıAkşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! İYİ Partili Oral'ın sözleri tartışmalara yol açmıştı


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP İYİ Parti

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