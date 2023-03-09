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Tatile ya da seyahate çıkacak kişilerin mutlaka yanlarında bulundurması gereken ürünler

08.03.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatile ya da seyahate çıkmak gibisi yok çünkü günlük rutinlerden uzaklaşmak ve yeni yerler görmek herkese iyi gelir. Tabii keyifli bir tatil geçirmek için hazırlık sürecine önem vermeniz şart. Örneğin tatile çıkmadan önce valizinize mutlaka koymanız gereken bazı hayat kurtarıcı eşyalar. Peki, ne mi bu eşyalar? Haydi gelin, bu sorunun cevabına birlikte göz atalım!

Tatile ya da seyahate çıkacak kişilerin mutlaka yanlarında bulundurması gereken ürünler

Seyahatlere çıkmadan önce valizinizi ihtiyaç duyabileceğiniz eşyalarla hazırlamanız önemli. Bu doğrultuda valizin içine kıyafet ve ayakkabı gibi temel eşyaların yanında bazı hayat kurtarıcı eşyaları da koymanız gerekir. Tatile gittiğinizde işinize en çok yarayacak eşyaları unutmamanız için size güzel bir liste hazırladık. Peki, yanınıza mutlaka almanız gereken eşyaları incelemeye var mısınız?

Kişisel temizlik ve bakım kitleri

Tatile ya da seyahate çıkacak kişilerin mutlaka yanlarında bulundurması gereken ürünler

Seyahat hazırlığının en heyecanlı aşamalarından birinin eşyaları valize yerleştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Doğru eşyalar ile hazırlanan valizler, tatiliniz boyunca her ihtiyacınızı rahat şekilde karşılayabilmenizi sağlar. Kişisel bakım setleri de o gerekli eşyaların başında geliyor. Hem kadınlar hem erkekler için farklı ürünlerle hazırlanan bu kitler tatil çantalarının olmazsa olmazlarıdır, diyebiliriz.

Kişisel bakım kitlerinin hem erkekler hem kadınlar için hazırlanan farklı türleri var. Örneğin, erkeklerin ihtiyaç duyabileceği tüm ürünleri bir arada toplayan Wahl Travel Kit & Seyahat Erkek Bakım Kiti, valizlere koyulması gereken ilk eşyalardan biri. Siz de "Kişisel bakım eşyalarını valize tek tek koymakla uğraşmayayım." diyorsanız bu seti tercih edebilirsiniz.

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Olası sorunlara karşı seyahat ilk yardım çantası

Tatile ya da seyahate çıkacak kişilerin mutlaka yanlarında bulundurması gereken ürünler

Seyahate çıkarken her işinizi garantiye almak istiyorsanız ilk yardım çantalarını da unutmamalısınız. Çünkü yolculuk sırasında veya tatildeyken yaşayabileceğiniz en ufak bir olumsuzlukta bile yaralanmalara hızlı şekilde müdahale edebilmeniz için bu kitlere ihtiyacınız olur.

İlk yardım çantalarının içerisinde yaraları temizlemek, sarmak ve iyileştirmek için başlıca sağlık ürünlerinin yer alması seyahatiniz boyunca size kendinizi daha güvende hissettirebilir. Bu çantaların içine ayrıca düzenli olarak kullandığınız ilaçlarınız varsa onları da koyabilirsiniz.

Seyahat sırasında rahat etmek için boyun yastığı

Tatile ya da seyahate çıkacak kişilerin mutlaka yanlarında bulundurması gereken ürünler

Yolculuğunuzu hangi ulaşım aracılığıyla yaparsanız yapın, yoldayken uykunuzun gelme ihtimali çok yüksek. Bir de tatile gideceğiniz yer uzaksa yol uyumadan bitmez. Ancak araçlarda uyurken rahat bir pozisyon bulabilmeniz çok önemli. Aksi takdirde yolculuk sonrasında boyun ağrılarıyla uğraşmanız gerekebilir. Neyse ki seyahat yastıkları ile bu sorunu çözebilirsiniz.

Visco Foam Ortopedik Boyun Comfort Gri Seyahat Yastığı gibi ürünler, seyahatiniz boyunca rahat bir uyku çekmenizi sağlar. Bu yastıkların yumuşacık ve konforlu yapısı sayesinde boynunuzun tutulması derdinden de kurtulacaksınız. İster otobüsle ister uçakla seyahat edin, yanınıza seyahat yastıklarını almayı sakın unutmayın!

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Kırışan kıyafetler için kesin çözüm: seyahat ütüsü

Tatile ya da seyahate çıkacak kişilerin mutlaka yanlarında bulundurması gereken ürünler

Valizlerinize kıyafetlerinizi düzgün şekilde katlayarak yerleştirseniz bile ne yazık ki kırışacaklarını biliyorsunuz. Tatil boyunca kırışık kıyafetlerle gezmek istemiyorsanız yanınıza kesinlikle ütü almanız gerekir çünkü bazı otellerde ütü odaları olsa bile tüm konaklama mekânlarında bu imkândan yararlanamayabilirsiniz.

Ütü konusunu garantiye almak istiyorsanız Electrolux EDBT800 Seyahat Ütüsü'nü tercih edebilirsiniz. Mini boyu sayesinde fazla yer kaplamayan ütü, seyahatlerde kullanılması için özel olarak üretiliyor. Valizinizden çıkaracağınız tüm kıyafetlerinizi seyahat ütünüzle kolayca giymeye hazır hâle getirebilirsiniz.

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Kişisel elektronik eşyalar ve şarj aletleri

Tatile ya da seyahate çıkacak kişilerin mutlaka yanlarında bulundurması gereken ürünler

Tatile çıkarken çok heyecanlı olacağınızı biliyoruz ama bu heyecana kapılıp eşyalarınızı eksiksiz şekilde hazırlamanız gerektiğini de unutmamalısınız. Dolayısıyla hayatınızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen laptop ve akıllı telefon gibi cihazları tatile çıkarken de yanınıza almanız gerekir.

İş amaçlı da sıkça kullanılan bu cihazları özellikle iş seyahatine çıkarken yanınıza almanız şart. Eğer iş gezisine değil, tatile çıkıyorsanız ani müdahale gerektiren işlere akıllı telefonlarınız sayesinde hızlıca çözüm sağlayabilirsiniz. Tabii bu elektronik eşyaları çantanıza koyarken şarj aletlerini de unutmayın!

Çamaşırları düzenli şekilde ayırabilmek için çamaşır torbaları

Tatile ya da seyahate çıkacak kişilerin mutlaka yanlarında bulundurması gereken ürünler

Tatilinizin sonunda yanınıza aldığınız kıyafetleri kirli ve temiz olarak ayırmanız gerekecek. Bunu yapmak için de hâliyle çamaşır torbalarına ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden seyahate çıkmadan önce valizine yeterli sayıda çamaşır torbasını koymanız gerekiyor.

Çamaşırlarınızı organize etmenizi sağlayan Palm Design 3'lü Çamaşır Torbası gibi ürünler özellikle tatil dönüşünde kurtarıcınız olur. Giydiğiniz ve giymediğiniz kıyafetleri bu torbalara ayrı ayrı koyarak valizinizin düzenli kalmasını sağlayabilirsiniz.

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Saçlarınız için şekillendiriciler

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Saçlarını şekillendirmeden yapamayanlar, tatil valizlerini hazırlarken bunu da göz önünde bulundurmalılar. Siz de tatiliniz sırasında da saçlarınızı rahatça şekillendirebilmek istiyorsanız bunun için özel olarak tasarlanmış, mini boy saç şekillendiricilerden yardım alabilirsiniz.

Fazla yer kaplamayan ve yüksek performansla çalışan DEMPOWER Seyahat Tipi Mini Saç Düzleştirici gibi ürünler, her gün saçlarınızı istediğiniz şekle kavuşturmanıza yardımcı olmak için tatiliniz boyunca size eşlik eder. Böylece her an bakımlı görünmeye devam edebilirsiniz.

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