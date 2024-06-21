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  4. Tecavüzcü sapığa gece yarısı suçüstü! Mide bulandıran görüntüler İzmir'den

Tecavüzcü sapığa gece yarısı suçüstü! Mide bulandıran görüntüler İzmir'den

21.06.2024 11:55
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21.06.2024 11:55
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İzmir'de gece yarısı mide bulandıran bir olay yaşandı. Yaşlı bir sapık köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Adamın suçüstü yakalandığı anlar kameraya da yansıdı.

İğrenç olayın adresi İzmir'in Bayraklı ilçesi. Saat 03.00 sularında bir kişi süper marketin arkasında köpeğe tecavüz ederken yakalandı, ne yaptığını soran vatandaşa hiçbir şey olmamış gibi "Ne oldu hemşehrim?" diye yanıt verdi.

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AKLINA GECE YARISI KÖPEĞE TECAVÜZ ETMEK GELDİ

Mide bulandıran köpeğe tecavüz görüntüleri sosyal medyanın gündeminde de yankı buldu. Görüntüleri paylaşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, olayın İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir süper marketin arkasında gece saat 03.00 civarında gerçekleştiğini belirtti.

Ekran görüntüsü 2024-06-21 115215

PİŞKİN YANIT

Görüntülerde yaşlı adamın köpeğe tecavüz etmeye çalıştığı görüldü. O sırada suçüstü yakalanınca kendisine ne yaptığı soruldu, verdiği yanıt "Ne oldu hemşehrim?" oldu.

Ekran görüntüsü 2024-06-21 115225Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
tecavüz köpek
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