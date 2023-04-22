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Tek kaşıkta çamaşırları ilk günkü gibi bembeyaz yapıyor! Sararmış çamaşırları beyazlatmak için...

22.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz çamaşırların sararması ev hanımlarının en büyük problemleri arasında yer alıyor. Zaman içerisinde sararan çamaşırlar temizlenseler bile pis görünüme sebep oluyorlar. Sararan çamaşırlar nasıl beyazlatılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Sararmış çamaşırları beyazlatmak için çamaşır suyuna ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sararan çamaşırları bembeyaz yapmanın yolu mutfaktan geçiyor.

Tek kaşıkta çamaşırları ilk günkü gibi bembeyaz yapıyor! Sararmış çamaşırları beyazlatmak için...

Sararmış çamaşırları beyazlatmak için çeşitli kimyasal ürünler aranıyor. Ancak bu kimyasal temizlik malzemeleri hem sağlığa hem de çamaşırlara zarar veriyor. Evde yapılan doğal karışımlar ve malzemeler ile sararmış çamaşırları bembeyaz yapmak mümkün olabiliyor. Sararan çamaşırlar nasıl beyazlatılır sorusunu aratıyorsanız bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

SARARAN ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMAK İÇİN

KARBONAT

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  • Kıyafetteki sararmış bölgeyi kapatacak kadar karbonat dökün.
  • Karbonatın üzerine biraz limon sıkın ve 10 dakika kadar bekleyin.
  • Bölgede köpürme meydana gelecektir. Bu aşamada sarı lekeler aşınarak kumaştan çıkar.
  • Bebek atletleri ve elbiselerinde meydana gelebilen sararmaları gidermek için son aşamada makine yıkaması gerekiyor.
  • Karbonat, sarı lekeyi aşındırır makine ise kumaştan tamamen çıkarır. Bu yöntemi tüm bebek kıyafetleri için deneyebilirsiniz.

BEYAZ SİRKE VE TUZ

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  • Kıyafetlerde dikkat çeken sararmış bölgeyi kurtarmak için öncelikle bölgenin üzerine tuz serpin.
  • Tuzun üzerine beyaz sirke dökün ve 30 dakika kadar dinlendirin.
  • Sonrasında makinede uygun programda kıyafeti yıkayın.
  • Beyaz sirke sararmış bölgeyi açarak kıyafetin canlanmasına yardım edecektir.

ASPİRİN

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  • Temizlemek istediğiniz kıyafetleri geniş bir kap içine alın.
  • Kabın içindeki kıyafetlerin üzerine 5-6 tane aspirin atın.
  • Hepsinin üzerine sıcak su dökün ve bir kaşıkla karıştırın.
  • 1 saat kadar suyun içinde bekleyen kıyafetleri makinede uygun modda yıkayın.
  • Sararmış bölgelerin renklendiğini ve kendine geldiğini görebilirsiniz.

OKSİJENLİ SU

  • Genellikle hassas kıyafetler için tercih edilen oksijenli su, çamaşır deterjanıyla bir arada olduğunda sararmaları kökten çözmeye yardım ediyor.
  • 1 bardak oksijenli suyla 1 yemek kaşığı çamaşır deterjanını karıştırın. Sararmış olan bölgeye dökün.
  • Ortalama 30 dakika kadar kıyafeti dinlendirin. Ardından hassas yıkamada ya da kısa programda kıyafetinizi yıkayarak temizliği sonlandırın.
  • Bu işlem sayesinde yakalarda, kollarda ve gözle görülür her bölgede oluşan kıyafet sararmasını temizleyebilirsiniz.
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Sararmış perdeleri kar gibi bembeyaz yapıyorSararmış perdeleri kar gibi bembeyaz yapıyor
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aspirin beyaz sirke karbonat tuz kimyasal oksijenli su Göz mon ense

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