Telefonunuzu daha rahat kullanabilmeniz için ihtiyacınız olan eşyalar

Telefonlar hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıran teknoloji harikası cihazlar. Gelişen aksesuar seçenekleri ise telefon kullanımını neredeyse tamamen zahmetsiz hale getiriyor. İnternette selfie çubuğu, ring ışık, ekran koruyucu ve telefon yüzüğü gibi bu cihazların kullanımını kolaylaştıracak birçok ürün var. Aralarından en çok işinize yarayacak olanları listemizde sizin için bir araya getirdik. Gelin cep telefonu kullanırken rahat etmenizi sağlayacak bu aksesuarları birlikte inceleyelim.

1. İster telefon tutucu olarak kullanın ister powerbank

Çok fonksiyonlu ürünler her zaman daha kullanışlı oluyor. İlk tavsiyemiz olan Mcdodo Standlı Manyetik Hızlı Kablosuz Powerbank, tam olarak böyle biri ürün. Üstelik sizi kablo derdinden de kurtarıyor. Android telefonlar, akıllı cihazlar, Iphone 12 ve üstü modellerde güvenle kullanılabilir. 5000 mAh gücüyle şarj probleminizi büyük ölçüde çözeceği kesin. 15 Watt’a kadar kablosuz hızlı şarj desteği var. Braket özelliğiyle cep telefonlarınız için stand olarak da kullanabilirsiniz. Dayanıklı ve sağlam olması ise artı bir özellik olarak hanesine yazılıyor. Ayrıca hafif ve çantada rahatlıkla taşınabilir.

2. Herkesin selfie çubuğu var ama bu ürün başka

BK Desing Uzaktan Kumandalı Tripod Selfie Çubuğu'yla anılarınızı kaydetmek artık çok kolay. Uzayabilen gövdesi sayesinde selfie ve uzak mesafe çekimleri yapabilirsiniz. Tripod olarak da kullanılabilen bu harika aksesuar ile gece manzaraları çekmeniz bile mümkün. Video çekimleri ve görüntülü sohbet ederken de rahatlıkla kullanılabilen, çok fonksiyonlu bir ürün. 4,5 metre uzaklığa kadar çekebilen Bluetooth kumandası size oldukça geniş bir hareket alanı sağlıyor. Ürünün 360 derece dönebilen kafa mekanizması ile mükemmel çekim açıları yakalayabilirsiniz. Minik ve hafif olan bu çubuk cep veya çantanıza da kolayca sığacak.

3. Telefonunuz iPhone 13 ise ekran koruyucu şart!

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Cep telefonlarının ekranlarını korumak oldukça kritik bir konu. Kırıldıkları veya çizildikleri zaman maliyetleri çok yüksek oluyor. Özellikle iPhone kullananlar için bu tam bir kâbus. İşte Buff iPhone 13/13 Pro 5D Glass Ekran Koruyucu, sizi bu dertten kurtarıyor. Birçok kullanıcı tarafından denenmiş ve harika yorumlara sahip. Ekranı tamamen kaplayan ince bir yapıya sahip. Parmak izi ve yağ lekeleri oluşmasını da büyük oranda önlüyor. Ayrıca kullanım talimatıyla birlikte geliyor ve telefona kendiniz kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz. Ürün içerisinde orijinalliğini sorgulayabileceğiniz bir etiket mevcut. Kaliteli olduğu kadar bütçe dostu bir ürün olarak da öne çıkıyor.

4. Telefonunuz tarzınızı yansıtsın

Cep telefonları geliştikçe ebatları da gitgide büyümeye başladı. Bu durum elinizde tutarken, fotoğraf çekerken veya standsız kullanırken ciddi zorluklara sebep olabiliyor. Telefon yüzükleri sayesinde bu problem büyük ölçüde ortadan kalktı. Bexy Siyah Kristal Taşlı Gümüş Rose Telefon Yüzüğü, şık ve kullanışlı bir aksesuar olarak listemizde yerini alıyor. Kristal taşları ile oldukça şık da bir görünüme sahip. 925 ayar gümüşten üretilmiş. Stil ve tarzından ödün vermeyenler için ideal bir ürün. Rose rengi ve taşlarıyla çok havalı bir görünüşe sahip. Cep telefonunuzun arka kısmına sabitleyerek güvenle kullanabilirsiniz.

5. Telefonunuzu sürekli kaybediyorsanız kurtarıcınız geldi!

Akıllı telefonlar uzun saatler boyunca hep elimizde. Kimi zaman telefonla toplantılara katılıyor, videolar izliyoruz. Bu durum bir süre sonra telefonu elle taşımayı zorlaştırıyor. Hemobllo Telefon Boyun Standı, bu sorunu çözmek için üretilmiş hem kullanışlı hem orijinal bir ürün. Bel veya boyna asılarak kullanılabiliyor. Bununla da yetinmiyor masa, koltuk, yatak ve bisikletlerinize monte edilebiliyor. Kaymaz ve darbeye dayanıklı kaliteli malzemeden üretilmiş olması da artı bir özelliği. Ayarlanabilir tutamaç ile neredeyse her telefonla uyumlu. Siyah ve kırmızı olarak 2 farklı renk seçeneği de mevcut.

6. Mükemmel selfie çekmek çok kolay!

Her gün onlarca fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak artık hepimiz için sıradan bir alışkanlık. Telefonların kameralarıyla çekim yapmak ışık yetersizliği yüzünden bazen çok zor olabiliyor. Phonextra Aynalı Büyük Boy Selfie Işığı ile karanlık mekan problemi ortadan kalkıyor. Bu ışık sayesinde net, doğal ve kaliteli çekimler yapmanız mümkün. Orta kısmında bulunan aynası ile ufak detayları dahi kaçırmazsınız. 3 kademe ve 3 farklı renk ayarıyla video ve fotoğraf çekimleriniz için ideal. Telefonun üst kısmına klips yardımıyla tutturmanız yeterli. Küçük ve hafif olması dolayısıyla cepte veya çantada da rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

7. Bluetooth kulaklıkla rahat rahat konuşun

Büyük telefonlar son zamanlarda en çok tercih edilenler. Cep telefonlarının işlevselliği ile boyutları arasında doğru bir orantı var demek yanlış olmaz. Yine de cihazlar büyüdükçe konuşma yapmak hem dokunmatik ekranları hem ebatları sebebiyle zor oluyor. HIEIE Bluetooth Headset Kulaklık ile ellerinizi serbest bırakarak rahatça telefon görüşmeleri yapmanız mümkün. Ürünün gürültü azaltma özelliği sayesinde her ortamda rahatça telefonla konuşmak mümkün. Net ve berrak ses teknolojisiyle müzik dinlerken de kusursuz bir deneyim sunuyor. Tamamen şarj edildikten sonra kulaklıkla 14 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebilir, 16 saate kadar telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Birçok cep telefonuyla da uyumlu.

8. Masaüstü telefon tutacağıyla rahatlığı yaşayın

Artık dersler, görüşmeler ve toplantılar çoğunlukla cep telefonlarıyla yapılıyor. Bu görüşmeler sırasında telefonu sürekli elinizde tutmak hem zorlayıcı hem yorucu. İşte Ugreen Masaüstü Telefon Tutucu da böyle durumlar için dizayn edilmiş. Rahat bir kullanım için ürünü çalışma masanızın kenarına tutturmanız yeterli. Yaylı mekanizması sayesinde istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Görüşmeler dışında masanızda fotoğraf ve video çekimleri yapmak için de bu aracı kullanabilirsiniz. Ürün alüminyum malzemesi sayesinde dayanıklı ve sağlam. Ayarlanabilir telefon tutacağı neredeyse her telefon ve tablet için kullanılabiliyor. Kullanımı ve kurulumu çok kolay. Hafif olması sayesinde gittiğiniz her yere götürmeniz mümkün.

9. Kablosuz şarj cihazı mı?

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Yolculuklarda, tatillerde ve iş gezilerinde ya da dışarıda olunan sıradan bir günde en çok ihtiyaç duyulan araç, şarj cihazı olsa gerek. Baseus Magnetic Wirelee Hızlı Şarj Cihazı taşınabilir ve kablosuz olma özelliğiyle dışarıda şarj bitmesi sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Bulunduğunuz her yerde bu cihazla telefonunuzu hızlıca şarj edebilirsiniz. Ürünün 20 Watt gücü sayesinde telefonunuz 6-7 saat içerisinde tamamen şarj oluyor. Birden fazla çıkışa sahip olan ürün aynı anda tablet, dizüstü bilgisayar gibi cihazları da şarj etmek için kullanılabiliyor. Kısa devreye karşı korumalı olması telefonu ve diğer cihazları güvende tutuyor. Baseus Magnetic Wirelee, kolay taşınabilir özelliğiyle yanınızdan ayırmayacağınız son derece işlevsel bir ürün.

10. Telefonunuzu profesyonel fotoğraf makinesine çevirin

Seyahatlerinizde fotoğraf çekmek tutkunuzsa bu aksesuar seti tam size göre. Apexel Kamera Lens Kiti sayesinde yanınıza ekstra fotoğraf makinesi almanıza gerek kalmaz. Çoğu telefonla uyumlu bu lens kiti neredeyse profesyonel fotoğrafçılar gibi çekim yapmanızı sağlıyor. 4 adet lensiyle yaratıcılığınızı arttırmak için tasarlanmış. 18x Telephoto size harika portreler çekme imkanı sunar. Balık gözü filtreyle farklı ve yaratıcı etkiler alabilirsiniz. Macro lens, minik dünyalara açılmanızı sağlıyor. Geniş açı lens ile mükemmel manzara fotoğrafları çekmeniz mümkün. Bu setle keşfe çıkabilir, Instagram fotoğraflarınıza ayrı bir hava katabilirsiniz.